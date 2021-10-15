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Саленко рассказал, сколько он выпивал пива в Испании после игр

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-игрок "Динамо" ни в чем себе не отказывал

Саленко рассказал, сколько он выпивал пива в Испании после игр

1927.kiev.ua

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" Олег Саленко, рассказал, сколько выпивал пива после матча, когда играл в испанской "Валенсии".

- Сало или мясо?

– Мясо, конечно. В Испании я подсел на мясо с кровью. Это мое любимое блюдо.

- Любимый бренд пива?

– Hoegaarden.

- Сколько кружек пива максимум выпивали за день?

– После игры можно больше выпить. В Испании я выпивал по 4-5 кружек. Водитель автобуса уже знал и оставлял мне холодные баночки пива. Там это в порядке вещей. Напиток для восстановления.

- Если бы вам предложили прожить жизнь с чистого листа, многое изменили бы?

– Не перешел бы из "Валенсии" в "Рейнджерс", – сказал Саленко.

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В статье: Олег Саленко Динамо (Киев)
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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danopas
15.10.2021 в 12:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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