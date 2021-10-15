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Саленко рассказал, сколько он выпивал пива в Испании после игр
Экс-игрок "Динамо" ни в чем себе не отказывал
1927.kiev.ua
Бывший игрок "Динамо" Олег Саленко, рассказал, сколько выпивал пива после матча, когда играл в испанской "Валенсии".
- Сало или мясо?
– Мясо, конечно. В Испании я подсел на мясо с кровью. Это мое любимое блюдо.
- Любимый бренд пива?
– Hoegaarden.
- Сколько кружек пива максимум выпивали за день?
– После игры можно больше выпить. В Испании я выпивал по 4-5 кружек. Водитель автобуса уже знал и оставлял мне холодные баночки пива. Там это в порядке вещей. Напиток для восстановления.
- Если бы вам предложили прожить жизнь с чистого листа, многое изменили бы?
– Не перешел бы из "Валенсии" в "Рейнджерс", – сказал Саленко.
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