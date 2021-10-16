Александрия - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча УПЛ

Способность "Зари" носить статус третьей силы УПЛ вызывает сомнения. Далеко не все гладко также у "Днепра-1". Поэтому все это дает шансы "Александрии" и "Ворсклы", которые, если упустить некоторые нюансы, проводят хороший сезон.

Обе претендуют не только на место в зоне еврокубков, а и на место в топ-3. Очный поединок в этом плане очень важен: это не просто возможность набрать три очка, но и возможность самостоятельно притормозить конкурента.

Матч 11-го тура УПЛ "Александрия" - "Ворскла" состоится в воскресенье, 17-го октября 2021-го года в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция – телеканал "Футбол 1". Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

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