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Александрия - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.10.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Способность "Зари" носить статус третьей силы УПЛ вызывает сомнения. Далеко не все гладко также у "Днепра-1". Поэтому все это дает шансы "Александрии" и "Ворсклы", которые, если упустить некоторые нюансы, проводят хороший сезон.

Обе претендуют не только на место в зоне еврокубков, а и на место в топ-3. Очный поединок в этом плане очень важен: это не просто возможность набрать три очка, но и возможность самостоятельно притормозить конкурента.

Матч 11-го тура УПЛ "Александрия" - "Ворскла" состоится в воскресенье, 17-го октября 2021-го года в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция – телеканал "Футбол 1". Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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