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Мариуполь - Металлист 1925 1:2. Не ищите справедливости

Премьер-лига
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(1 голосов)

Команда Маркевича создала уйму моментов, но умудрилась проиграть

Мариуполь - Металлист 1925 1:2. Не ищите справедливости

Фото: Мария Шейк

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Если в качестве игрока Валерий Кривенцов известен выступлениями за "Шахтер", то первый тренерский опыт на взрослом уровне он получил именно в "Мариуполе", который в те времена назывался "Ильичевцем". Там он проработал год, вывел коллектив в УПЛ и вернулся в молодежную структуру "Шахтера". Спустя пять лет судьба снова свела Кривенцова с "Мариуполем", однако уже в качестве соперника "приазовцев". Идущий прямиком в Первую лигу коллектив Маркевича-младшего встречался с "Металлистом 1925", у которого после двух побед кряду дела пошли в гору. А именно, на восьмое место УПЛ.

После очередного проигранного матча, Остап Маркевич не слабо проехался по Алексее Кащуке, намекнув, что если тот не начнет серьезнее относиться к делу, то место в составе ему не видать. Прошло порядка трех недель и юный чемпион мира снова вернулся в старт, был активен, но за один тайм запорол больше, чем имел в предыдущих десяти турах. Да и в целом, по моментам в первом тайме "Мариуполь" был на целый корпус впереди харьковчан, и мог забить второй, третий, четвертый и так далее. Но ограничился всего одним.

Всему виной Фабиньо. Бразилец вернулся в основу после дисквалификации, снова закрывал правый фланг обороны и потерял свою зону уже на четвертой минуте. Именно туда последовал пас Мишнева на Топалова, тот немного пробежал вперед и прострелил в штрафную - Кулаков такие эпизоды реализовывает с легкостью. 1:0. Шестой гол для форварда "Мариуполя" в этом сезоне и он продолжает вести борьбу за золотую бутсу. Неожиданно, согласны.

Были опасения, что "Металлист 1925" потеряет веру в себя после быстрого пропущенного, но они спокойно вернули мяч себе и владели инициативой. Проблема в том, что моментов не было от слова совсем, в то время как "Мариуполь", владея мячом порядка 30 процентов времени, нашел свою игру на контратаках. И понеслась. Очеретько поставил на поток шикарные передачи вперед, выводя то Топалова, то Кащука на ударные позиции. Второй умудрился запороть два выхода 1 на 1. Сначала Алексей попал в штангу, после этого пожадничал, не отпасовав товарищу, и проиграл в ближнем бою Сидоренко. Рядом с этим было множество опасных выпадов правым и левым флангами, и штиль у ворот Кащука, который весь первый тайм мог раздавать автографы зрителям. Вряд ли бы "1925" этим воспользовались.

Казалось, что Кривенцову нужно срочно исправлять ситуацию, но в перерыве он не провел ни одной замены. В отличие от своего визави. Маркевич снял с игры отправленного в "Спартак" Мампаси, выпустив на его место Удода. Уж не в Москву ли Марк собрался? Шутка. Вероятно, он просто устал, так как во время международной паузы отыграл два матча за юниорскую сборную Украины. Гости вернулись в игру на старте второго тайма и наш с вами матч перешел в режим "двустороннее движение". Моментов хватало у каждой стороны, и верняки "приазовцев", нереализованные до перерыва, могли им стать костью в горле. Маркевич был зол и даже решился на обратную замену. Под горячую руку тренера попал Свитюха, вышедший на 60-й и ушедший на 70-й. Может травма? Маловероятно.

Очень скоро хозяева были наказаны за нереализацию своих многочисленных моментов. Форвард харьковчан Марлисон выбрал тактику опытного снайпера с одним боевым патроном. Бразилец не был заметен 70 минут игрового времени, но когда предоставился тот самый шанс - он сразу выстрелил. С 30-ти метров. Сильно и без шансов - 1:1. Пошла игра нервов и замен, а зрители просто ждали, рискнет ли кто-то пойти вперед и вырвать победу. "Металлист 1925" пошел, рискнул и взял три очка. Вышедший на замену Зубков выиграл позицию у Удода и головой нанес победный удар. Символично, что два ассиста отдал другой джокер Кривенцова - Андрей Ременюк. Вот вам и Валерий Кривенцов. Вот вам и харьковчане, которые страдали большую часть матча, но выждали и нашли победу.

"Мариуполь"? С одной стороны - их жаль. С другой - если команда не может реализовать 4-5 крепких момента, то вряд ли она достойна на что-то большее. После сегодняшнего у Остапа Маркевича два пути - либо в церковь, либо в отставку.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Ассистенты: Денис Сердюк (Полтава), Денис Романов (Днепр)
ФК Мариуполь - Металлист 1925 1:2
Голы: Андрей Кулаков 4 - Марлисон 72, Илья Зубков 89
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Максим Чех, Дмитрий Топалов (Денис Свитюха 60), Олег Очеретько (Стефан Спировский 84), Дмитрий Мишнев, Алексей Кащук (Никита Петерман 84), Марк Мампасси (Михаил Удод 46), Александр Драмбаев, Андрей Кулаков, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко
Металлист 1925: Денис Сидоренко, Евгений Ткачук (Виталий Ермаков 77), Юрий Батюшин, Артур Западня, Евгений Протасов (Антон Савин 82), Михаил Шершень, Артем Габелок, Олег Голодюк (Андрей Ременюк 70), Марлисон (Илья Зубков 82), Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда, Дмитрий Крыськив (Максим Задерака 82)
Предупреждения: Андрей Кулаков 58 - Дмитрий Крыськив 30, Артур Западня 32, Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда 38

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В статье: ФК Мариуполь Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (25)
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Viktor Ivanjvich
16.10.2021 в 17:02
мороз, маркевич, скрипник- первые кандидаты на выход
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0
0
vladislav (Харьков)
16.10.2021 в 16:56
После сегодняшней победы М 1925 есть уверенность в том, что команда закрепится в Премьер лиге , и уже хочу в следующем сезоне увидеть харьковское дерби М 1925 - Металлист.
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0
0
аалекс ( Крым)
16.10.2021 в 16:34
Игра получилась интересная. Мариуполь больше заслуживал 3 очка, но имеем то, что имеем. Азовчанам нужно добавить опытных исполнителей, молодежь перспективная, но нет уверенности в своих силах. Металлист с победой, молодцы.
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+5
0
Alex-696 (Немирів)
16.10.2021 в 16:57
Єдине, що треба Маріуполю, це перестати бути фармом шохтьора, ось тоді буде і розвиток клубу, і досвічені гравці, а так...
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0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
16.10.2021 в 16:28
Молодцы Харьков!Мариков ждем в первой лиге.
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+3
-2
chyvak1831 (Харків)
16.10.2021 в 16:45
А ти що тут забув, Іуда?Вали на кцпські сайти
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+2
0
chyvak1831 (Харків)
16.10.2021 в 16:19
Чудовий матч! Довго терпів М1925, але дочекався свої два шанси та забив!
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+4
-3
Тор-1306
16.10.2021 в 16:13
Хорошо что нет уже ч/б телевизоров, иначе не знаешь где и кто, если по цветному тяжело различать, хотя у людей у кого цветоаномалия тоже проблема. Как можно выпускать команды в темных формах, есть же регламент
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+7
-3
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
16.10.2021 в 16:15
Да, я тоже сразу об этом подумал. Вот у кого ума хватило синюю и чёрную форму разрешить?
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+7
-3
mafia1971 (Lugansk)
16.10.2021 в 16:10
Гоните нах маркевича и будет Вам щасте
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+4
-6
Acsakal (Kharkov)
16.10.2021 в 16:49
Тільки після Мороза. Ну до чого тут Маркевич? Він тактично перегравав Кривенцова 72 хвилини. Але як тільки МХ несподівано зрівняв рахунок, дитсадок з Маріуполя поплив. Це одна з головних відмінностей юнацького футболу від дорослого - різкі перепади настроїв.
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.10.2021 в 16:07
Гав гав слышится из будки
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+7
-10
Acsakal (Kharkov)
16.10.2021 в 16:01
Хоча я, зрозуміло, вболівав за Металіст, але маю зізнатися, що Маріуполь харківян відверто пробачив. За рахунку 1:0 лише в Кащука біло 2 100%-их момента, щоби закрити гру. 1925-ті грали повільніше, нудніше, безалаберно в захисті і практично без воріт суперника. Але заміни Кривенцова спрацювали, а Маркевича - ні.
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+2
-3
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usovvictor (Kharkov)
16.10.2021 в 15:58
...молодцы - главное уверенность впечатляет...
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+5
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.10.2021 в 15:57
Цілком заслужена і повністю справедлива перемога на бажанні і класі. Вітаю М-1925 і всіх його вболівальників!
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+6
-10
Only DK (Kyiv)
16.10.2021 в 15:52
Ура! Еще немного и это шлюхтеровское недоразумение, ошибочно называемое футбольным клубом, вылетит вместе со своей будкой в пердив
Ответить
+10
-13
FC Energy (Новая Каховка)
16.10.2021 в 15:58
А за Черноморец также "болеешь"?
Ответить
+10
-9
Only DK (Kyiv)
16.10.2021 в 16:12
Сколько лет это шлюхтеровское недоразумение работает поставщиком шести очков шлюхтеру?
+8
-7
FC Energy (Новая Каховка)
16.10.2021 в 16:16
Ок, тогда пускай Динамо также на Черноморце пару лет очки собирает. Так ведь?
+5
-8
Only DK (Kyiv)
16.10.2021 в 16:19
Да, именно так. Или типа одним можно, а другим нельзя?
+7
-3
Acsakal (Kharkov)
16.10.2021 в 16:24
Фани Динамо та Шахтаря: а вам інші команди УПЛ не заважають? А то може нам перейти в якусь іншу лігу, а ви будете собі розігрувати чемпіонство на двох?
+2
-2
Only DK (Kyiv)
16.10.2021 в 16:27
А они навязывают борьбу за чемпионство?
+1
-3
LЕVqсUqs (Чернігів)
16.10.2021 в 16:42
Нехай Чорноморець і Маріуполь вилітають, щоб цієї ганьби в УПЛ ніколи не було
+3
-3
Acsakal (Kharkov)
16.10.2021 в 16:38
Я розумію, що ця відповідь означає згоду? То ж з сезона 22-23 в УПЛ будуть входити Динамо та Шахтар. Один з клубів буде грати в ЛЧ, інший - в ЛЄ. А переможці першої ліги будуть брати участь в ЛК. Організуємо петицію? До речі, коли Металіст та Дніпро таки нав'язали боротьбу за ЛЧ, то вони за дивним збігом обставин перестали існувати протягом 2-х сезонів. Суто випадковий збіг... Витіснив Динамо з ЛЧ - перестав існувати... Буває...
Ответить
+3
-2
bombard (Харьков)
16.10.2021 в 16:43
Пришлось лайкнуть.
+2
-2


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