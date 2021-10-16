Мариуполь - Металлист 1925 1:2. Не ищите справедливости

Если в качестве игрока Валерий Кривенцов известен выступлениями за "Шахтер", то первый тренерский опыт на взрослом уровне он получил именно в "Мариуполе", который в те времена назывался "Ильичевцем". Там он проработал год, вывел коллектив в УПЛ и вернулся в молодежную структуру "Шахтера". Спустя пять лет судьба снова свела Кривенцова с "Мариуполем", однако уже в качестве соперника "приазовцев". Идущий прямиком в Первую лигу коллектив Маркевича-младшего встречался с "Металлистом 1925", у которого после двух побед кряду дела пошли в гору. А именно, на восьмое место УПЛ.

После очередного проигранного матча, Остап Маркевич не слабо проехался по Алексее Кащуке, намекнув, что если тот не начнет серьезнее относиться к делу, то место в составе ему не видать. Прошло порядка трех недель и юный чемпион мира снова вернулся в старт, был активен, но за один тайм запорол больше, чем имел в предыдущих десяти турах. Да и в целом, по моментам в первом тайме "Мариуполь" был на целый корпус впереди харьковчан, и мог забить второй, третий, четвертый и так далее. Но ограничился всего одним.

Всему виной Фабиньо. Бразилец вернулся в основу после дисквалификации, снова закрывал правый фланг обороны и потерял свою зону уже на четвертой минуте. Именно туда последовал пас Мишнева на Топалова, тот немного пробежал вперед и прострелил в штрафную - Кулаков такие эпизоды реализовывает с легкостью. 1:0. Шестой гол для форварда "Мариуполя" в этом сезоне и он продолжает вести борьбу за золотую бутсу. Неожиданно, согласны.

Были опасения, что "Металлист 1925" потеряет веру в себя после быстрого пропущенного, но они спокойно вернули мяч себе и владели инициативой. Проблема в том, что моментов не было от слова совсем, в то время как "Мариуполь", владея мячом порядка 30 процентов времени, нашел свою игру на контратаках. И понеслась. Очеретько поставил на поток шикарные передачи вперед, выводя то Топалова, то Кащука на ударные позиции. Второй умудрился запороть два выхода 1 на 1. Сначала Алексей попал в штангу, после этого пожадничал, не отпасовав товарищу, и проиграл в ближнем бою Сидоренко. Рядом с этим было множество опасных выпадов правым и левым флангами, и штиль у ворот Кащука, который весь первый тайм мог раздавать автографы зрителям. Вряд ли бы "1925" этим воспользовались.

Казалось, что Кривенцову нужно срочно исправлять ситуацию, но в перерыве он не провел ни одной замены. В отличие от своего визави. Маркевич снял с игры отправленного в "Спартак" Мампаси, выпустив на его место Удода. Уж не в Москву ли Марк собрался? Шутка. Вероятно, он просто устал, так как во время международной паузы отыграл два матча за юниорскую сборную Украины. Гости вернулись в игру на старте второго тайма и наш с вами матч перешел в режим "двустороннее движение". Моментов хватало у каждой стороны, и верняки "приазовцев", нереализованные до перерыва, могли им стать костью в горле. Маркевич был зол и даже решился на обратную замену. Под горячую руку тренера попал Свитюха, вышедший на 60-й и ушедший на 70-й. Может травма? Маловероятно.

Очень скоро хозяева были наказаны за нереализацию своих многочисленных моментов. Форвард харьковчан Марлисон выбрал тактику опытного снайпера с одним боевым патроном. Бразилец не был заметен 70 минут игрового времени, но когда предоставился тот самый шанс - он сразу выстрелил. С 30-ти метров. Сильно и без шансов - 1:1. Пошла игра нервов и замен, а зрители просто ждали, рискнет ли кто-то пойти вперед и вырвать победу. "Металлист 1925" пошел, рискнул и взял три очка. Вышедший на замену Зубков выиграл позицию у Удода и головой нанес победный удар. Символично, что два ассиста отдал другой джокер Кривенцова - Андрей Ременюк. Вот вам и Валерий Кривенцов. Вот вам и харьковчане, которые страдали большую часть матча, но выждали и нашли победу.

"Мариуполь"? С одной стороны - их жаль. С другой - если команда не может реализовать 4-5 крепких момента, то вряд ли она достойна на что-то большее. После сегодняшнего у Остапа Маркевича два пути - либо в церковь, либо в отставку.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Ассистенты: Денис Сердюк (Полтава), Денис Романов (Днепр)

ФК Мариуполь - Металлист 1925 1:2

Голы: Андрей Кулаков 4 - Марлисон 72, Илья Зубков 89

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Максим Чех, Дмитрий Топалов (Денис Свитюха 60), Олег Очеретько (Стефан Спировский 84), Дмитрий Мишнев, Алексей Кащук (Никита Петерман 84), Марк Мампасси (Михаил Удод 46), Александр Драмбаев, Андрей Кулаков, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Евгений Ткачук (Виталий Ермаков 77), Юрий Батюшин, Артур Западня, Евгений Протасов (Антон Савин 82), Михаил Шершень, Артем Габелок, Олег Голодюк (Андрей Ременюк 70), Марлисон (Илья Зубков 82), Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда, Дмитрий Крыськив (Максим Задерака 82)

Предупреждения: Андрей Кулаков 58 - Дмитрий Крыськив 30, Артур Западня 32, Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда 38