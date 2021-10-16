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Он еще и штрафные забивает. ВИДЕО, как Довбик отметился голом в игре с Колосом

Премьер-лига
(1 голосов)

Разносторонний форвард

Он еще и штрафные забивает. ВИДЕО, как Довбик отметился голом в игре с Колосом

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" в рамках 11-го тура УПЛ принимает "Колос". После первого тайма счет 2:0 в пользу команды Йовичевича. Второй мяч своей команды прямым ударом со штрафного забил форвард сборной Украины Артем Довбик, который умело перебросил стенку. Для Артема это шестой забитый мяч в текущем чемпионате. В списке бомбардиров УПЛ он догнал Траоре, Буяльского и Кулакова. К слову, Довбик отличился во втором туре подряд. Перед паузой на матчи сборных он забил эффектный гол "Львову".

За ходом поединка следите здесь>>

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 лучшие голы
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