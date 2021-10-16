Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Он еще и штрафные забивает. ВИДЕО, как Довбик отметился голом в игре с Колосом
Разносторонний форвард
фото - СК Дніпро-1
"Днепр-1" в рамках 11-го тура УПЛ принимает "Колос". После первого тайма счет 2:0 в пользу команды Йовичевича. Второй мяч своей команды прямым ударом со штрафного забил форвард сборной Украины Артем Довбик, который умело перебросил стенку. Для Артема это шестой забитый мяч в текущем чемпионате. В списке бомбардиров УПЛ он догнал Траоре, Буяльского и Кулакова. К слову, Довбик отличился во втором туре подряд. Перед паузой на матчи сборных он забил эффектный гол "Львову".
Популярное сейчас
- Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Львов - Динамо: Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.10.2021
- УПЛ. Львов - Динамо 1:4. Разгром на фоне личной драмы Супряги
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Герой футбольного дня. Марлос