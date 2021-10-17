Йовичевич: По игре матч против Колоса был один из лучших наших в чемпионате

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал победу своих подопечных против "Колоса" :

"- Сегодня абсолютно довольны игрой. С первой до последней минуты контролировали матч, а это тренера больше радует. С мячом делали то, что тренировали; в средней зоне, в низком блоке, не позволяли им проводить контратаки. Они нанесли только два удара за 90 минут, а мы заостряли достаточно, выходили из-под прессинга, хорошо комбинировали, делали треугольники на флангах. Думаю, что запланированное получилось.

Могу сказать, что по игре это был один из лучших наших матчей в чемпионате, а также по впечатлениям, что полностью его контролировали. Этот путь ведет нас вперед, и, думаю, у нас есть достаточно амбиций, чтобы сражаться с грандами. Дело в опыте. Класс и качество у нас есть, а время - наш союзник. Я уверен в команде, верю в нее, верю в себя.

- В отличие от предыдущего матча, когда "Днепр-1" больше защищался, сегодня вы контролировали ситуацию...

- Каждая игра складывается по-другому, есть факторы, которые влияют на качество игры. В Тернополе особенно второй тайм мы не играли хорошо, потеряли контроль мяча, и, возможно, поэтому было такое впечатление. "Львов" действительно мог забить, и те три очка очень важны для нас.

В первом тайме все было под контролем, кроме момента Шины, но поле не позволяло играть, как сегодня. Поле - это фундаментальный фактор для матча. Хороший газон, полив позволяет быстро двигать мяч, если ты хорошо комбинирует в структуре, держишь оптимальное расстояние, очень трудно оппоненту забрать мяч. Сегодня мы вышли уверенно, с верой в результат того, над чем работали. У нас просто получалось то, что тренировали. И это три огромных очка для нас.

Поздравляю команду за усилия, потому что когда объединяешь голову и сердце, получается так, как сегодня. Большое спасибо болельщикам, было слышно их скандирование "Молодцы!", И это является большим толчком для нас", - сказал Йовичевич.