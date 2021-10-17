Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич: По игре матч против Колоса был один из лучших наших в чемпионате
Заслуженные три очка
Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал
"- Сегодня абсолютно довольны игрой. С первой до последней минуты контролировали матч, а это тренера больше радует. С мячом делали то, что тренировали; в средней зоне, в низком блоке, не позволяли им проводить контратаки. Они нанесли только два удара за 90 минут, а мы заостряли достаточно, выходили из-под прессинга, хорошо комбинировали, делали треугольники на флангах. Думаю, что запланированное получилось.
Могу сказать, что по игре это был один из лучших наших матчей в чемпионате, а также по впечатлениям, что полностью его контролировали. Этот путь ведет нас вперед, и, думаю, у нас есть достаточно амбиций, чтобы сражаться с грандами. Дело в опыте. Класс и качество у нас есть, а время - наш союзник. Я уверен в команде, верю в нее, верю в себя.
- В отличие от предыдущего матча, когда "Днепр-1" больше защищался, сегодня вы контролировали ситуацию...
- Каждая игра складывается по-другому, есть факторы, которые влияют на качество игры. В Тернополе особенно второй тайм мы не играли хорошо, потеряли контроль мяча, и, возможно, поэтому было такое впечатление. "Львов" действительно мог забить, и те три очка очень важны для нас.
В первом тайме все было под контролем, кроме момента Шины, но поле не позволяло играть, как сегодня. Поле - это фундаментальный фактор для матча. Хороший газон, полив позволяет быстро двигать мяч, если ты хорошо комбинирует в структуре, держишь оптимальное расстояние, очень трудно оппоненту забрать мяч. Сегодня мы вышли уверенно, с верой в результат того, над чем работали. У нас просто получалось то, что тренировали. И это три огромных очка для нас.
Поздравляю команду за усилия, потому что когда объединяешь голову и сердце, получается так, как сегодня. Большое спасибо болельщикам, было слышно их скандирование "Молодцы!", И это является большим толчком для нас", - сказал Йовичевич.
После этой победы "Днепр-1" поднялся на третье место в турнирной таблице УПЛ, обогнав "Ворсклу" на одно очко. Правда, полтавчане сегодня, 17 октября, проведут еще матч 11-го тура против "Александрии".
Популярное сейчас
- Примера. Ла Реал - единоличный лидер, Леванте и Хетафе все еще без побед
- Серия А. Обескровленный Милан возвращается с 0:2 и побеждает
- Гармаш: Не знаю, что я должен был изменить. Тренер сказал выходить - я вышел
- УПЛ. Львов - Динамо 1:4. Разгром на фоне личной драмы Супряги
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО