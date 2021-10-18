Все из-за цвета формы. Тренер Александрии рассказал о своем конфликте с Максимовым

Во время матча 11-го тура УПЛ между "Александрией" и "Ворсклой" (1:2) произошел конфликт между главным тренером полтавчан Юрием Максимовым и одним из ассистентов главного тренера александрийцев Сергеем Лактионовым.

В результате словесной перепалки у входа в подтрибунное помещение главный тренер полтавчан Юрий Максимов удостоился красной карточки.

Помощник главного тренера Александрии Сергей Лактионов рассказал о причине конфликта.