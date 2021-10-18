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Все из-за цвета формы. Тренер Александрии рассказал о своем конфликте с Максимовым

Премьер-лига
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Не поделили, кому играть в зеленой форме

Все из-за цвета формы. Тренер Александрии рассказал о своем конфликте с Максимовым

vorskla.com.ua

Новина українською

Во время матча 11-го тура УПЛ между "Александрией" и "Ворсклой" (1:2) произошел конфликт между главным тренером полтавчан Юрием Максимовым и одним из ассистентов главного тренера александрийцев Сергеем Лактионовым.

В результате словесной перепалки у входа в подтрибунное помещение главный тренер полтавчан Юрий Максимов удостоился красной карточки.

Помощник главного тренера Александрии Сергей Лактионов рассказал о причине конфликта.

"Вины со своей стороны я не снимаю, вспылил, из-за чего возникла эта ситуация, которая привела к конфликту.

Много можно чего сказать в свое оправдание, но скажу только одно. Еще до матча "Ворскла" поступила не солидно. Мы как хозяева еще до выезда полтавчан в Александрию предупредили их о том, что будем играть в этом матче в зеленой форме. Однако на предматчевом совещании выяснилось, что "Ворскла" приехала с серо-зеленой формой и еще сказала, что мы не должны играть в зеленой. Это, конечно, было не солидно с их стороны, что потом и вылилось в конфликт на матче с Юрием Максимовым.

Считаю, что есть регламент, по которому хозяева имеют первое право выбора формы. Но в итоге они нас поставили перед фактом, чтобы мы меняли домашний цвет формы", - сказал Локтионов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Роман Локтионов ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
18.10.2021 в 19:21
и так всегда то мова то форма
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