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Все из-за цвета формы. Тренер Александрии рассказал о своем конфликте с Максимовым
Не поделили, кому играть в зеленой форме
vorskla.com.ua
Во время матча 11-го тура УПЛ между "Александрией" и "Ворсклой" (1:2)
В результате словесной перепалки у входа в подтрибунное помещение главный тренер полтавчан Юрий Максимов удостоился красной карточки.
Помощник главного тренера Александрии Сергей Лактионов рассказал о причине конфликта.
"Вины со своей стороны я не снимаю, вспылил, из-за чего возникла эта ситуация, которая привела к конфликту.
Много можно чего сказать в свое оправдание, но скажу только одно. Еще до матча "Ворскла" поступила не солидно. Мы как хозяева еще до выезда полтавчан в Александрию предупредили их о том, что будем играть в этом матче в зеленой форме. Однако на предматчевом совещании выяснилось, что "Ворскла" приехала с серо-зеленой формой и еще сказала, что мы не должны играть в зеленой. Это, конечно, было не солидно с их стороны, что потом и вылилось в конфликт на матче с Юрием Максимовым.
Считаю, что есть регламент, по которому хозяева имеют первое право выбора формы. Но в итоге они нас поставили перед фактом, чтобы мы меняли домашний цвет формы", - сказал Локтионов.
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