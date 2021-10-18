Замахнулся, но не ударил. За что Максимов получил удаление в матче с Александрией - ВИДЕО

17 октября на стадионе "Ника" в Александрии "Ворскла" добыла тяжелую победу над командой Юрия Гуры - 2:1 . Поединок был очень богат на события.

Так, на 77-й минуте игрок Александрии Кожушко увидел перед собой вторую желтую карточку. Этот эпизод спровоцировал конфликт между тренерами. Ассистент Юрия Гуры Сергей Локтионов начал что-то доказывать арбитрам и Юрию Максимову.

Коуч полтавчан агрессивно отреагировал на выпад коллеги и направился разобраться. Приблизившись к Локтионову, который находился за невысоким забором, Максимов замахнулся, но не ударил соперника.

Ассистент главного рефери подсказал, что Максимова нужно удалить. Факт красной карточки еще больше разозлил коуча полтавчан, и он побежал выяснять отношения с Локтионовым, но тот стремительно покинул зону конфликта.