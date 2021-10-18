  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Замахнулся, но не ударил. За что Максимов получил удаление в матче с Александрией - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Замахнулся, но не ударил. За что Максимов получил удаление в матче с Александрией - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Страсти кипели не только на поле, но и рядом с ним

Замахнулся, но не ударил. За что Максимов получил удаление в матче с Александрией - ВИДЕО

Новина українською

17 октября на стадионе "Ника" в Александрии "Ворскла" добыла тяжелую победу над командой Юрия Гуры - 2:1. Поединок был очень богат на события.

Так, на 77-й минуте игрок Александрии Кожушко увидел перед собой вторую желтую карточку. Этот эпизод спровоцировал конфликт между тренерами. Ассистент Юрия Гуры Сергей Локтионов начал что-то доказывать арбитрам и Юрию Максимову.

Коуч полтавчан агрессивно отреагировал на выпад коллеги и направился разобраться. Приблизившись к Локтионову, который находился за невысоким забором, Максимов замахнулся, но не ударил соперника.

Ассистент главного рефери подсказал, что Максимова нужно удалить. Факт красной карточки еще больше разозлил коуча полтавчан, и он побежал выяснять отношения с Локтионовым, но тот стремительно покинул зону конфликта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
18.10.2021 в 16:58
судейка в первом тайме позволял безнаказанно лупить друг друга по ногам , не выдав за это не единой желтой, а во втором, когда лупить начали еще сильнее, он внезапно очнулся и начал давать желтые направо-налево. Отвратительное ведение игры от судьи.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...