Директор Александрии: Будем делать все возможное, чтобы Ковалец смог вернуться до конца сезона

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о травме Кирилла Ковальца, которую футболист получил в матче "Ворсклой" (1:2) .

"Сегодня Кириллу сделали МРТ. Все не очень просто. Увы, это не рядовая травма, а тяжелая. Диагноз очень сложный — там обрывы, надрывы. Не хотел бы углубляться в это и трубить на весь мир про диагноз. Он выбыл на очень продолжительное время. Кириллу предстоит операция на колене в Италии.

Будем делать все возможное, чтобы он максимально быстро вернулся в команду, и мы увидели его на поле до конца сезона. Его восстановление займет не ближайшие месяцы. Ожидаем, что он вернется после нового года.

Думаю, что Кирилл сейчас психологически чувствует себя не очень приятно, но мы стараемся его максимально поддержать и придать ему уверенности, что он нужен "Александрии" и болельщикам", — сказал Китаев.