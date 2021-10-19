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Вирт: Радует, что выстояли в меньшинстве против молодой агрессивной команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровенчане минимально выиграли у "Черноморца"

Вирт: Радует, что выстояли в меньшинстве против молодой агрессивной команды

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу своей команды над одесским "Черноморцем" (1:0) в матче 11-го тура УПЛ.

"Это был очень тяжелый матч. Наверное, наиболее нервный в этом сезоне. Мы неплохо вошли в игру. Забили гол. Удаление испортило немного нам настроение, но отмечу нашу команду. Несмотря на то, что играли вдесятером – мы организованно оборонялись. Проводили быстрые контратаки, могли забить еще. Сегодня мы проявили характер и желание.

В перерыве я просил команду продолжать играть организованно и искать шансы в контратаках. Нам несколько повезло, потому что соперник не реализовал пенальти. Но наш гол тоже не засчитали.

Главное – это результат и сегодня я доволен игрой. Команда действительно отработала, набегалась. Наверное, заслужили два выходных.

Молодцы, что выстояли в меньшинстве против молодой агрессивной команды. Это радует.

Конечно, "Черноморец" имел много моментов. Они играли в большинстве. У нас тоже случались определенные огрехи в обороне. Повторюсь, где-то, возможно, повезло. Но везет сильнейшим. Богдан Когут – молодец. Взял пенальти. Он настоящий лидер команды: на поле и в раздевалке. Сегодня он справился на отлично.

Пока я не видел эпизода с удалением. Лишь после просмотра видеоповтора можно будет дать какую-то оценку", – сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
19.10.2021 в 08:07
Молодцы!!! Хороший кукиш(дулю) под нос благожелателям.
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Цап-царап (Харків)
19.10.2021 в 08:04
Играли с Черноморцем, а выиграли у Динамо...
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