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Мороз - о поражении Вересу: Не было того везения, последнего удара по воротам
Итог матча от главного тренера Черноморца
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер Черноморца Юрий Мороз прокомментировал
"Тяжело что-то комментировать, ведь нет результата. Сегодня не было того везения, того последнего удара по воротам соперника.
Замена Кадири? Он получил повреждение в стыке, в перерыве врачи решили его поменять, так как есть проблемы.
Азарт у команды был, было желание и стремление. Может быть эмоции немного захлестнули. Не могу сказать, что был какой-то сумбур. Не было последней передачи у ворот соперника. Все что делали до штрафной, было идеально, а вот именно в концовке были проблемы. И фланги плохо работали сегодня, не было точных нацеленных передач. Группа атаки именно в штрафной не так хорошо себя вела.
Также была низкая реализация. Можно говорить о невезении, о недостатке мастерства, все надо смотреть в комплексе, разбираться.
Ребята бегут, хотят, это уже хорошо, но все нужно рассматривать через результат", - сказал Мороз.
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