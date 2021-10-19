Агент Мампасси: Марк пока никуда не переходит, но интерес со стороны российских клубов есть

Представитель агентства ProStar Павел Степанец прокомментировал слухи о том, что центральный защитник донецкого "Шахтера" Марк Мампасси может перейти в "Спартак".

"Марк Мампасси пока никуда не переходит, у него контракт с "Шахтером". Он молодой, перспективный футболист, играет в Украинской премьер-лиге. Интерес к игроку есть, в том числе из топовых российских клубов. Больше, чем три клуба из России им интересуются, зарубежные тоже не спят. Пока это просто интерес, клубы могут вступить в стадию переговоров с нынешней командой футболиста, тогда будет конкретика", - сказал Степанец.