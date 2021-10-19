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Агент Мампасси: Марк пока никуда не переходит, но интерес со стороны российских клубов есть
На данный момент защитник арендован "Мариуполем"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Представитель агентства ProStar Павел Степанец прокомментировал слухи о том, что центральный защитник донецкого "Шахтера" Марк Мампасси может перейти в "Спартак".
"Марк Мампасси пока никуда не переходит, у него контракт с "Шахтером". Он молодой, перспективный футболист, играет в Украинской премьер-лиге. Интерес к игроку есть, в том числе из топовых российских клубов. Больше, чем три клуба из России им интересуются, зарубежные тоже не спят. Пока это просто интерес, клубы могут вступить в стадию переговоров с нынешней командой футболиста, тогда будет конкретика", - сказал Степанец.
Напомним, 18-летний Мампасси, который сейчас на правах аренды выступает за "Мариуполь", в этом сезоне провел 9 матчей, отметившись результативной передачей.
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