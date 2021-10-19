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Агент Мампасси: Марк пока никуда не переходит, но интерес со стороны российских клубов есть

Премьер-лига
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На данный момент защитник арендован "Мариуполем"

Агент Мампасси: Марк пока никуда не переходит, но интерес со стороны российских клубов есть

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Представитель агентства ProStar Павел Степанец прокомментировал слухи о том, что центральный защитник донецкого "Шахтера" Марк Мампасси может перейти в "Спартак".

"Марк Мампасси пока никуда не переходит, у него контракт с "Шахтером". Он молодой, перспективный футболист, играет в Украинской премьер-лиге. Интерес к игроку есть, в том числе из топовых российских клубов. Больше, чем три клуба из России им интересуются, зарубежные тоже не спят. Пока это просто интерес, клубы могут вступить в стадию переговоров с нынешней командой футболиста, тогда будет конкретика", - сказал Степанец.

Напомним, 18-летний Мампасси, который сейчас на правах аренды выступает за "Мариуполь", в этом сезоне провел 9 матчей, отметившись результативной передачей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Павел Степанец Марк Мампасси
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Источник:
Матч ТВ

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