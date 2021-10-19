Хавбек Вереса: Если бы не красная карточка - игра бы сложилась по-другому

Полузащитник "Вереса" Евгений Пасич прокомментировал победу над одесским "Черноморцем" (1:0) в матче 11-го тура УПЛ.

"Черноморец" - хорошая молодая команда. Конечно, красная карточка повлияла на игру. Мы больше стали играть на оборону и пытались наладить игру в контратаках. Если бы не красная карточка - игра бы сложилась по-другому.

По голу - оказался в нужном месте. Я видел развитие атаки, пошел вперед. Рикошет чуть помог и я забил", - отметил Пасич.