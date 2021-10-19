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Хавбек Вереса: Если бы не красная карточка - игра бы сложилась по-другому

Премьер-лига
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Ровенчане в меньшинстве удержали победу над "Черноморцем"

Хавбек Вереса: Если бы не красная карточка - игра бы сложилась по-другому

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Евгений Пасич прокомментировал победу над одесским "Черноморцем" (1:0) в матче 11-го тура УПЛ.

"Черноморец" - хорошая молодая команда. Конечно, красная карточка повлияла на игру. Мы больше стали играть на оборону и пытались наладить игру в контратаках. Если бы не красная карточка - игра бы сложилась по-другому.

По голу - оказался в нужном месте. Я видел развитие атаки, пошел вперед. Рикошет чуть помог и я забил", - отметил Пасич.

Напомним, на 17-й минуте Евгений Пасич забил победный гол. Спустя три минуты ровенчане играли в меньшинстве после удаления Кучерова. Но это не помешало "Вересу" удержать победу над "моряками".

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) Евгений Пасич
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Источник:
НК Верес

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