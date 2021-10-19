Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Вереса: Если бы не красная карточка - игра бы сложилась по-другому
Ровенчане в меньшинстве удержали победу над "Черноморцем"
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Евгений Пасич прокомментировал победу над одесским "Черноморцем" (1:0) в матче 11-го тура УПЛ.
"Черноморец" - хорошая молодая команда. Конечно, красная карточка повлияла на игру. Мы больше стали играть на оборону и пытались наладить игру в контратаках. Если бы не красная карточка - игра бы сложилась по-другому.
По голу - оказался в нужном месте. Я видел развитие атаки, пошел вперед. Рикошет чуть помог и я забил", - отметил Пасич.
Напомним, на 17-й минуте Евгений Пасич забил победный гол. Спустя три минуты ровенчане играли в меньшинстве после удаления Кучерова. Но это не помешало "Вересу" удержать победу над "моряками".
Популярное сейчас
- Мищенко: Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине, в Амкаре я зарабатывал $30 000
- Анонимный футболист из Премьер-лиги боится совершить каминг-аут: Правда в том, что меня распнут
- Кучер: Игрок матча сегодня — вратарь соперника
- УПЛ. Львов - Динамо 1:4. Разгром на фоне личной драмы Супряги
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО