Мораес: Врачи говорят, что до возвращения на поле осталось около двух месяцев

Нападающий донецкого " Шахтера " Жуниор Мораес рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы, полученной в конце прошлого сезона.

"Мы сразу достигли договоренности с медицинским штабом "Шахтера", что мое восстановление пройдет в Бразилии, под наблюдением врачей, которые имели очень хороший опыт работы именно с такими видами травм. Это лучшие физиотерапевты в Бразилии. Я работал два раза в день. Это было очень трудно, но в то же время это то, что позволило быстрее пройти этап реабилитации.

Сейчас важное время на завершающей стадии восстановления. Надо очень осторожно относиться к нагрузкам, потому что прибавилось больше упражнений, скоростных рывков, прыжков, ударов. Поэтому нужно постепенно входить в этот процесс, адаптироваться к полю.

Это очень деликатное дело, важно, чтобы не произошло рецидива. Врачи говорят, что до возвращения на поле осталось около двух месяцев. Но главное не спешить в этом процессе, надо двигаться шаг за шагом. Думаю, что люди знают, насколько профессионально я отношусь к своим обязанностям, поэтому буду делать все для того, чтобы как можно скорее вернуться на поле", — сказал Мораес.