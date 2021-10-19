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Мораес: Врачи говорят, что до возвращения на поле осталось около двух месяцев
Все не так просто
instagram.com/jrmoraes10
Нападающий донецкого "
"Мы сразу достигли договоренности с медицинским штабом "Шахтера", что мое восстановление пройдет в Бразилии, под наблюдением врачей, которые имели очень хороший опыт работы именно с такими видами травм. Это лучшие физиотерапевты в Бразилии. Я работал два раза в день. Это было очень трудно, но в то же время это то, что позволило быстрее пройти этап реабилитации.
Сейчас важное время на завершающей стадии восстановления. Надо очень осторожно относиться к нагрузкам, потому что прибавилось больше упражнений, скоростных рывков, прыжков, ударов. Поэтому нужно постепенно входить в этот процесс, адаптироваться к полю.
Это очень деликатное дело, важно, чтобы не произошло рецидива. Врачи говорят, что до возвращения на поле осталось около двух месяцев. Но главное не спешить в этом процессе, надо двигаться шаг за шагом. Думаю, что люди знают, насколько профессионально я отношусь к своим обязанностям, поэтому буду делать все для того, чтобы как можно скорее вернуться на поле", — сказал Мораес.
Напомним, что 34-летний нападающий получил травму крестообразных связок еще в апреле и с того момента находился вне игры.
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