Бартулович: Ингулец хорошо поработал за последние три недели

Один из самых опытных игроков "Ингульца" Младен Бартулович дал комментарий перед сегодняшним матчем с "Металлистом 1925".

"У нас довольно долгий период не было игр. Я считаю, что мы очень хорошо работали эти три недели. Было достаточно времени, чтобы подготовиться.

Мы готовились к игре с "Рухом", но планы поменялись, и мы стали готовиться дальше к "Металлисту-1925". Думаю, что любая работа не проходит даром, и мы должны это показать", — сказал Бартулович.

Напомним, что после международной паузы команда Лавриненко не играла. Встречу с "Рухом" перенесли из-за вспышки коронавируса внутри львовской команды.