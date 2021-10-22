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Бартулович: Ингулец хорошо поработал за последние три недели
Впереди - непростой матч
фото - ФК Інгулець
Один из самых опытных игроков "Ингульца" Младен Бартулович дал комментарий перед сегодняшним матчем с "Металлистом 1925".
"У нас довольно долгий период не было игр. Я считаю, что мы очень хорошо работали эти три недели. Было достаточно времени, чтобы подготовиться.
Мы готовились к игре с "Рухом", но планы поменялись, и мы стали готовиться дальше к "Металлисту-1925". Думаю, что любая работа не проходит даром, и мы должны это показать", — сказал Бартулович.
Напомним, что после международной паузы команда Лавриненко не играла. Встречу с "Рухом" перенесли из-за вспышки коронавируса внутри львовской команды.
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