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Лавриненко: Если все ждали от Ингульца борьбы за медали — абсурд

Премьер-лига
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Наставник Ингульца прокомментировал поражение от Металлиста 1925

Лавриненко: Если все ждали от Ингульца борьбы за медали — абсурд

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в эфире ТК Футбол подвел итоги матча 12-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (0:4).

"Что с командой? Мне бы хотелось самому услышать от ребят. Нужно разобраться внутри коллектива, провести работу над ошибками. Нам ничего не остается как больше работать и готовиться к следующей игре.

В первом таймом все шло по плану. Могли к 15-й минуте выигрывать 2:0, но пропущенный мяч в раздевалку психологически надломил нас. Во втором тайме сложно было узнать команду. Каждая ошибка стала для нас роковой.

В предыдущей игре "Ворскла" пробила четыре раза — забили три. Видимо, уровень игроков "Металлиста 1925" очень высок, если каждый момент они реализуют. А нам нужно больше работать.

Если мы не можем выиграть, значит что-то не так. Мы готовы к любому решению, которое примет президент. Команда не показывает того результата, на который рассчитывали.

Как выбираться из кризиса? Если у нас будет такая возможность, будем готовиться к следующей игре. Впереди еще достаточно игр. Если все ждали от "Ингульца" борьбы за медали — абсурд. Наше текущее положение отображает реальное положение вещей", — сказал Лавриненко.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
fanday

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