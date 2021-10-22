Металлист 1925 - Ингулец 4:0. Лучшие из харьковчан

20 календарных дней прошло с момента последнего официального матча "Ингульца". Перед международной паузой "казаки" проиграли на выезде "Ворскле", продлив серию без побед до пяти поединков во всех турнирах. Печальные цифры. Найти выход из кризиса Лавриненко должен был за двухнедельную паузу, однако их игре с "Рухом" не суждено было случиться в срок. Львовяне сообщили о вспышке коронавируса, в которую, судя по последующим заявлениям, в "Ингульце" не очень верят. Как бы там ни было, с этим инцидентом будут разбираться другие инстанции, а игроки клуба из Петрового получили еще одну неделю отдыха, чтобы подготовиться к встрече с грозным "Металлистом 1925".

Не подумайте, слово "грозный" здесь использовано не как стеб или насмешка. Коллектив Кривенцова действительно разрывает. Они выиграли три последних матча в чемпионате, параллельно с этим пройдя в кубке "Эпицентр". И пусть во всех встречах их преимущество в счете было минимальным, свое положение в таблице харьковчане сильно поправили, взобравшись на восьмое место. Осталось только там удержаться.

Несмотря на то, что первый тайм нельзя назвать идеальным, происходящее на поле не вызывало скуку. Да, у обеих сторон тяжело шли позиционные атаки, было аномальное количество потерь мяча, но моментов у ворот Гальчука и Сидоренко хватало с излишком. На второй минуте головой мог забивать Крыськив, после этого три шикарных шанса запороли гости. Дважды пожалел харьковчан Ситало, сыграв не как опытный форвард, а как футболист любитель, не имеющий за спиной большого количества матчей в УПЛ. Лавриненко вышел играть в 4-4-2, однако даже наличие двух нападающих не помогло его "казакам" забить до перерыва. И на отсутствие моментов пожаловаться не получится, тут скорее дело в реализации.

"Металлист 1925" выглядел менее остро, но им как раз таки улыбнулся удача. Либо же это просто класс игроков и класс команды. Крыськив разогнал выпад харьковчан, отдал идеальную по таймингу передачу на Батюшина, который ударом из-за пределов штрафной пульнул в девятку. Красиво.

"Ингулец" вернулся после перерыва в таком настроении, как будто счет был не 0:1, а 0:10. В их действиях чувствовалась какая-то безнадега, а оба форварда, Гопей и Ситало, не могли ни пробить, ни отдать. Игра шла под диктовку "1925", которым в один момент показалось, что преимущество в игре нужно переводить в голы. И за две минуты они забили дважды. Сначала отметился левый фулбек Западня, прострел которого был заблокирован, однако рикошетом мяч вернулся ему в ноги и тот просто пробил по воротам. 2:0. После этого очередную атаку разогнал Крыськив, вовремя отдал на Марлисона, который без труда 1 в 1 обыграл Ковалева, а далее пустил сферу в дальний угол. Разгром. Игра закрыта.

Кривенцов в конце дал игровое время новичку Кверквелии, а его команда довела счет до неприличного. Очередная атака левым флангом закончилась навесом в штрафную, первый удар Крыськива был заблокирован, однако после этого Дмитрий добил мяч в ворота. Что творят! У "Ингульца" был шанс на гол престижа, но даже при счете 0:4 богиня реализации над ними не сжалилась - удар Шарая приняла на себе штанга. Возможно, на один точный удар гости сегодня наиграли, но это если смотреть поединок только до перерыва. После этого на поле была одна команда.

Харьковский "Металлист 1925" празднует пятую подряд победу во всех турнирах и поднимается на седьмое место в УПЛ. Позади них остается "Десна", стартовавшая с четырех викторий кряду, а впереди - опытные "Александрия" и "Заря", опережающие коллектив Кривенцова всего на бал. Такой дебютант элиты нам по душе.

Металлист 1925 - Ингулец 4:0

Голы: Юрий Батюшин 44, Артур Западня 63, Марлисон 66, Дмитрий Крыськив 83

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Юрий Батюшин (Олег Голодюк 71), Артур Западня (Соломон Кверквелия 78), Евгений Протасов, Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Артем Габелок, Марлисон (Илья Зубков 78), Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда, Антон Савин (Андрей Ременюк 71), Дмитрий Крыськив

Ингулец: Евгений Гальчук, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Владислав Шарай, Александр Козак (Иван Головкин 67), Младен Бартулович (Михаил Шишка 67), Артём Ситало (Михаил Плохотнюк 67), Хеннос Асмелаш, Максим Ковалёв, Максим Мельничук (Павел Полегенько 6), Майкл Гопей

Предупреждение: Младен Бартулович 41