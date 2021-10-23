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Рябоконь: В прошлом сезоне в Десны были, наверное, более классные исполнители в защите

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Сейчас состояние дел хуже

Рябоконь: В прошлом сезоне в Десны были, наверное, более классные исполнители в защите

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ничью "северян" в матче против "Александрии":

" - Можно быть довольным только победой. А так довольно равная игра. Шансы были у нас и у соперника. Возможно, не хватило агрессии в штрафной. Было очень много фланговых передач, особенно от Картушова. Но завершение атак, может, не хватило чуйки, мастерства. Ну а в обороне, традиционно, были проблемы тоже.

- Беда защитников в чем: не хватает футболистов или мастерства?

- В прошлом сезоне были, наверное, более классные исполнители на этих позициях. Пока мы не смогли их заменить.

- Согласны, что "Александрия" преобладала "Десну" в плане борьбы?

- Возможно, они лучше действовали на подборах в начале матча. Очень много борьбы закончилось тем, что "Александрия" "подбирала мяч. Но к команде нет претензий по самоотдаче.

- Ребята недовольны чем-то? Задолженности по зарплате? В прошлом сезоне футболисты были заряжены, а сейчас некоторые даже не идут в борьбу.

- Договорились только о футболе. Поэтому какие-то проблемы есть, ну а где их нет", - сказал Рябоконь.

Напомним, что "Десна" сейчас занимает восьмое место в УПЛ, имея в активе 18 очков после 12 встреч. Отметим, что в "северян" одна из худших оборон чемпионата - 17 пропущенных мячей. Больше только у "Мариуполя" (27), "Черноморца" (25), "Ингульца" (22) и "Львова" (19).

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Александрия
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