Рябоконь: В прошлом сезоне в Десны были, наверное, более классные исполнители в защите

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ничью "северян" в матче против "Александрии" :

" - Можно быть довольным только победой. А так довольно равная игра. Шансы были у нас и у соперника. Возможно, не хватило агрессии в штрафной. Было очень много фланговых передач, особенно от Картушова. Но завершение атак, может, не хватило чуйки, мастерства. Ну а в обороне, традиционно, были проблемы тоже.

- Беда защитников в чем: не хватает футболистов или мастерства?

- В прошлом сезоне были, наверное, более классные исполнители на этих позициях. Пока мы не смогли их заменить.

- Согласны, что "Александрия" преобладала "Десну" в плане борьбы?

- Возможно, они лучше действовали на подборах в начале матча. Очень много борьбы закончилось тем, что "Александрия" "подбирала мяч. Но к команде нет претензий по самоотдаче.

- Ребята недовольны чем-то? Задолженности по зарплате? В прошлом сезоне футболисты были заряжены, а сейчас некоторые даже не идут в борьбу.

- Договорились только о футболе. Поэтому какие-то проблемы есть, ну а где их нет", - сказал Рябоконь.