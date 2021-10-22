Десна - Александрия 1:1. Спонсор голов - провалы в обороне

Вряд ли перед матчем 12-го тура Юрий Гура смог спокойно выспаться. Новое лицо тренерского цеха УПЛ неплохо начал в "Александрии", где перезагрузил команду после "эры Шарана", но последние матчи получились куда хуже. Да, с "Ворсклой" его футболисты сыграли неплохо, но даже характер не позволил "горожанам" вернуться с 0:2, продлив серию без побед до двух поединков. Но результаты - это полбеды. Куда страшнее стали новости из лазарета, в котором на долгий срок прописались "мозговой центр" Ковалец и "быстрые ноги" Гринь. Приплюсуйте сюда дисквалификацию Дубры и на выходе получите тяжелую кадровую ситуацию. Теперь вы понимаете, почему Юрия Гуру могла мучить бессоница.

Хватает проблем и у Александра Рябоконя, и здесь речь идет не только о кадрах. Да, положительный тест на коронавирус у Тотовицкого, травма у Волошина, но все это меркнет на фоне всеобщего уныния, которое идет нога в ногу с "северянами" в последний месяц. "Десна" не играет в футбол, а игроки, которые выходят на поле, скорее делают одолжение, нежели пытаются победить. Последний матч черниговцев с "Минаем" должен был повергнуть в шок болельщиков клуба. Описать то, что делали их любимчики на протяжении большей половины игры, сложно. Ибо если выходишь на поле - так играй. А если играть не хочешь, тогда зачем на поле выходить?

После угнетающих абзацев выше, вы уже успели настроиться на негатив, но не торопитесь. Выдохните. Первый тайм был интересным и веселым. Да, последователям традиционного катеначчо увиденное не понравится, но простой зритель точно остался доволен. Обе команды старались играть впереди, игнорируя надежность в обороне и в опорной зоне. Моменты создавались и счет 1:1 можно назвать справедливым. Более активно в игру вошла "Александрия", у которой задача стояла одна - доказать, что и без Ковальца они что-то умеют. Гости много бежали в атаку, неплохо смотрелись на флангах и первыми повели в счете. Мирошниченко с правого фланга мягко навесил в штрафную, Калюжный кивком головы скинул на Третьякова, а тот ударил в ближний. Символично, что "Десна" вышла с тремя центральными защитниками, но с Третьяковым в этом эпизоде играл латераль Болбат. Где были остальные? Футбол смотрели.

Оборона "Александрии" также не осталась в стороне, сделав все, дабы очень скоро счет стал равным. Егор Картушов остановил мяч на левом фланге и в касание подал в штрафную. Там началось веселье. Лучший бомбардир "северян" Безбородько стоял в одиночестве, принял мяч на грудь, подождал пока тот опуститься на землю, а после нанес мощный выстрел в угол ворот. Бабогло и Бухал окружили Дениса, дабы тому, не приведи Бог, никто не помешал забить. Оба, судя по всему, забыли, что уже год Безбородько не играет за "горожан". А счет, тем временем, стал 1:1.

В перерыве оба наставники сумели провести работу над ошибками. Судить об этом можно по количеству провалов в обороне, коих стало минимум. Правда это не помешало второму тайму стартовать с опасного момента. Юрченко имел шанс открыть счет голам за "северян", однако в ближнем бою с кипером гостей вышел проигравшим. Владлену нужно продолжать набирать форму. Спустя несколько минут эпизод возник уже у противоположных ворот. Цуриков прострелил слева, Калюжный бил сильно. И выше. Темп в игре немного упал, однако последующие события показали, что это просто небольшая передышка. Началось все с замены Стецкова, который вышел усилить "Александрию", но спустя семь минут ушел с поля. Ну как ушел, унесли на носилках. Судя по повторам, травма у фулбека очень неприятная и он надолго отправится в лазарет к Ковальцу и Гриню. Очередная потеря для Гуры.

А после начался чемпионский отрезок матча, во время которого каждая сторона могла вырывать победу. Два опасных выпада запорол форвард "Александрии" Устименко. Сначала у него срезался мяч с ноги, потом ему не хватило скорости, дабы успеть за передачей в зону. После этого Денису таки повезло вовремя подставить ногу под прострел, но тут вмешался боковой арбитр - офсайд. Был свой ответ и "Десны", которая могла дважды наказывать соперника за ошибки в штрафной. Увы для всего Чернигова, сначала Болбат упустил момент для удара, а после Будковский решил не пробить, а нарушить правила.

Итог. Матч, к нашему удивлению, получился интересным. Командам было лень надежно играть в обороне, но в атаке интересных эпизодов хватало, и, положа руку на сердце, счет 2:2 был бы даже более справедлив. Но на табло 1:1, и для "Десны" с "Александрией" это не лучший результат. Отставание от конкурентов теперь только увеличится.

Десна - ФК Александрия 1:1

Голы: Денис Безбородько 35 - Максим Третьяков 28

Десна: Игорь Литовка, Александр Сафронов, Евгений Цымбалюк, Сергей Болбат, Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Тарас Завийский, Денис Безбородько, Евгений Селин, Владлен Юрченко (Филипп Будковский 74)

ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Иван Калюжный, Клаудио Спинелли (Денис Устименко 66), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Кирилл Дришлюк (Александр Демченко 58), Игорь Кирюханцев (Тимур Стецков 66), Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка

Предупреждения: Филипп Будковский 85 - Кирилл Дришлюк 13, Андрей Цуриков 33, Иван Калюжный 42, Денис Устименко 82