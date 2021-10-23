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Ворскла - Шахтер 0:2. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа подопечных Де Дзерби
Фото: ФК Шахтер
В поединке 12-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" на выезде уверенно переиграл полтавскую "Ворсклу". "Горняки" дважды расписались в воротах команды Юрия Максимова во втором тайме - голами отметились вингеры Тете и Соломон. После этого матча команда Роберто Де Дзерби догнала киевское "Динамо" по очкам, но у "бело-синих" игра в запасе.
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Голы: Тете 65, Манор Соломон 79
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