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Ворскла - Шахтер 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Уверенная победа подопечных Де Дзерби

Ворскла - Шахтер 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

В поединке 12-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" на выезде уверенно переиграл полтавскую "Ворсклу". "Горняки" дважды расписались в воротах команды Юрия Максимова во втором тайме - голами отметились вингеры Тете и Соломон. После этого матча команда Роберто Де Дзерби догнала киевское "Динамо" по очкам, но у "бело-синих" игра в запасе.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Ворскла - Шахтер 0:2
Голы: Тете 65, Манор Соломон 79

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
23.10.2021 в 20:28
Перед видео рхрененная реклама депилятора...
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