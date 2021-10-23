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Кобин: Может кто-то с игроков Миная и сливал информацию насчет тренерских заготовок

Премьер-лига
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(1 голосов)

Экс-коуч "Миная" высказался насчет слухов о сливах

Кобин: Может кто-то с игроков Миная и сливал информацию насчет тренерских заготовок

Фото: ФК Минай

Новина українською

Бывший наставник "Миная" Василий Кобин прокомментировал слухи о том, что игроки команды могли сливать информацию насчет заготовок тренера.

- Ходят слухи, что соперники, которые выходили на матчи с "Минаем" детально знали все тренерские заготовки. Могло быть такое, что кто-то сливал информацию из середины коллектива?

– Были матчи, где соперник был полностью готов к стандартным положениям, которые мы наигрывали перед игрой. Речь об угловых, штрафных ударах, фланговых передачах и даже аутах – все было перекрыто.

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- Не возникали ли у вас подозрения, что кто-то сдает эту информацию?

– Я всегда копаюсь в себе. Думаю, что я сделал не так и неправильно? Что я упустил? Я привык к тому, что не могу подозревать людей, которые меня окружают. Моя совесть не позволяет мне этого. Но такие моменты были в двух или трех матчах, когда мы знали о проблеме соперника в определенных зонах, а в игре они уже действовали иначе. Может они просто сделали выводы, а может кто-то и сливал информацию, — рассказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Комментарии (2)
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IvaneZZZ (Київ)
23.10.2021 в 23:56
ну да ну да. Вы же так "непредсказуемо" играете
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Serega1111 (Киев)
23.10.2021 в 23:48
Вася, надо было всерьез заниматься комплектацией и подготовкой команды, а не трудоустраивать толстожопого дружка-кормильца
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0


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