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Угадай счет и выигрывай крутые призы от футбольного клуба и Parimatch Ukraine!
Parimatch Ukraine вместе с другими партнерами информирует об акции "Угадай счет". Принять в ней участие и выиграть ценные призы могут все желающие болельщики. Акция действует до конца футбольного сезона!
Чтобы стать участником акции нужно:
- зарегистрироваться на сайте акции
- указать счет, с которым закончится ближайший матч
- зарабатывать баллы за репосты и другие активности
- следить за результатами розыгрыша призов
Победителями в турах акции могут стать те, кто угадает результат матча с участием СК "Днепр-1", НК "Верес" и ФК "Черноморец". Среди призов фирменная атрибутика, билеты на матчи и бонусы на депозит. А в финале акции будут разыграны игровая приставка PlayStation и возможность провести день с командой.
Оставляй заявку на сайте и выигрывай призы:
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