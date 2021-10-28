Угадай счет и выигрывай крутые призы от футбольного клуба и Parimatch Ukraine!

Parimatch Ukraine вместе с другими партнерами информирует об акции "Угадай счет". Принять в ней участие и выиграть ценные призы могут все желающие болельщики. Акция действует до конца футбольного сезона!

Чтобы стать участником акции нужно:

зарегистрироваться на сайте акции

указать счет, с которым закончится ближайший матч

зарабатывать баллы за репосты и другие активности

следить за результатами розыгрыша призов

Победителями в турах акции могут стать те, кто угадает результат матча с участием СК "Днепр-1", НК "Верес" и ФК "Черноморец". Среди призов фирменная атрибутика, билеты на матчи и бонусы на депозит. А в финале акции будут разыграны игровая приставка PlayStation и возможность провести день с командой.

Оставляй заявку на сайте и выигрывай призы:

СК "Днепр-1"

НК "Верес"

ФК "Черноморец"