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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Угадай счет и выигрывай крутые призы от футбольного клуба и Parimatch Ukraine!

Премьер-лига
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Угадай счет и выигрывай крутые призы от футбольного клуба и Parimatch Ukraine!

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

Parimatch Ukraine вместе с другими партнерами информирует об акции "Угадай счет". Принять в ней участие и выиграть ценные призы могут все желающие болельщики. Акция действует до конца футбольного сезона!

Чтобы стать участником акции нужно:

  • зарегистрироваться на сайте акции
  • указать счет, с которым закончится ближайший матч
  • зарабатывать баллы за репосты и другие активности
  • следить за результатами розыгрыша призов

Победителями в турах акции могут стать те, кто угадает результат матча с участием СК "Днепр-1", НК "Верес" и ФК "Черноморец". Среди призов фирменная атрибутика, билеты на матчи и бонусы на депозит. А в финале акции будут разыграны игровая приставка PlayStation и возможность провести день с командой.

Оставляй заявку на сайте и выигрывай призы:

СК "Днепр-1"

НК "Верес"

ФК "Черноморец"

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В статье: букмекеры Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) СК Днепр-1
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