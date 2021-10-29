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Беседин назвал имя самого жесткого защитника в УПЛ
Против него Артему больше всего неудобно играть
Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал, кого считает самым жестким защитником в УПЛ.
"С Кривцовым очень неудобно играть. Он такой "кусачий", все время старается быть "на ноге". И плюс опыт, что немаловажно. Наверное, в Украине это именно тот защитник, с которым мне наиболее неудобно играть.
А так, все по-своему. У кого-то сильные стороны, у кого-то слабые. Кто-то скоростной, кто-то маленький, кто-то высокий, с каждым по-разному", - сказал Беседин.
Напомним, что 30-летний Сергей Кривцов выступает за донецкий "Шахтер".
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