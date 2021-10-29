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Беседин: Деньги вкладываю в недвижимость. Оно как-то все в масть идет

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрок заботится о будущем уже сейчас

Беседин: Деньги вкладываю в недвижимость. Оно как-то все в масть идет

скриншот youtube

Новина українською

Форвард "Динамо" Артем Беседин рассказал, куда вкладывает заработанные деньги.

"Вкладываю сейчас, пока есть возможность. Вкладываю, чтобы потом, когда придет момент повесить бутсы на гвоздь, этот перепад сильно не почувствовать.

В основном, это недвижимость. Это самое стабильное, что есть сейчас. Сейчас везде, куда ни влезь в бизнес, везде ты придешь и будешь новым человеком. И тебя сразу переедут. Люди долго занимаются тем или иным бизнесом. Не вижу смысла туда лезть.

Футболисты так и делают. Те же ребята из "Динамо". Если есть возможность — почему не вкладывать? Это апартаменты, квартиры. В Киеве и за границей. Просто купил, сделал ремонт, сдал в аренду и забыл. Тебе капает. Взял вторую, третью, четвертую, пятую… Оставляешь что-то себе, семье, играешь в футбол. И оно как-то все в масть идет. Но много примеров, когда люди играют, зарабатывают большие деньги, а в итоге остаются ни с чем. У них даже в Киеве квартиры своей нет", — рассказал Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.10.2021 в 17:34
в карты уже не играет?
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.10.2021 в 17:31
И пох на те результаты, главное рост денежек! В принципе, как у всех последние годы, такой нынче спорт!
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+1
0
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Харьковчанин (Харків)
29.10.2021 в 17:29
Пацан к успеху шёл (с). Насправді, нічого поганого, молодець.
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+1
0
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Wreck (Киев)
29.10.2021 в 17:23
На большее он и не способен.
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+1
-1


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