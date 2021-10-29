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Беседин: Деньги вкладываю в недвижимость. Оно как-то все в масть идет
Игрок заботится о будущем уже сейчас
скриншот youtube
Форвард "
"Вкладываю сейчас, пока есть возможность. Вкладываю, чтобы потом, когда придет момент повесить бутсы на гвоздь, этот перепад сильно не почувствовать.
В основном, это недвижимость. Это самое стабильное, что есть сейчас. Сейчас везде, куда ни влезь в бизнес, везде ты придешь и будешь новым человеком. И тебя сразу переедут. Люди долго занимаются тем или иным бизнесом. Не вижу смысла туда лезть.
Футболисты так и делают. Те же ребята из "Динамо". Если есть возможность — почему не вкладывать? Это апартаменты, квартиры. В Киеве и за границей. Просто купил, сделал ремонт, сдал в аренду и забыл. Тебе капает. Взял вторую, третью, четвертую, пятую… Оставляешь что-то себе, семье, играешь в футбол. И оно как-то все в масть идет. Но много примеров, когда люди играют, зарабатывают большие деньги, а в итоге остаются ни с чем. У них даже в Киеве квартиры своей нет", — рассказал Беседин.
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