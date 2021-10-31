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Цвек получил травму на разминке перед игрой с Металлистом 1925

Премьер-лига
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Вместо Ловро вышел Виталий Вернидуб

Цвек получил травму на разминке перед игрой с Металлистом 1925

Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" на выезде играет против "Металлиста-1925".

На разминке перед поединком хавбек гостей Ловро Цвек получил травму и не смог выйти на поле. Место хорвата в стартовом составе занял Виталий Вернидуб.

В текущем сезоне УПЛ 26-летний Цвек принял участие в 10 играх.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Ловро Цвек
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