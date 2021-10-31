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Цвек получил травму на разминке перед игрой с Металлистом 1925
Вместо Ловро вышел Виталий Вернидуб
В матче 13-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" на выезде играет против "Металлиста-1925".
На разминке перед поединком хавбек гостей Ловро Цвек получил травму и не смог выйти на поле. Место хорвата в стартовом составе занял Виталий Вернидуб.
В текущем сезоне УПЛ 26-летний Цвек принял участие в 10 играх.
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