Селезнев: Закарлюка и Мизин сделали из меня футболиста, они что-то во мне увидели

Форвард "Миная" Евгений Селезнев вспомнил Сергея Закарлюку, с которым вместе выступал за киевский "Арсенал".

"Я говорил Закарлюке: "Сергей Владимирович, чего вы меня так близко к себе подпустили? Постоянно подсказываете, не кричите, делаете из меня футболиста". Он мне ответил: "Женя, когда ты станешь старше, я хочу, чтобы ты передал это все молодым". Я на его могиле плакал очень долго, часа два. У меня истерика началась. Это очень порядочный, честный, справедливый человек. Он — мой учитель. Закарлюка и Мизин сделали из меня футболиста, они что-то во мне увидели.

Была игра с Полтавой за "Арсенал-Киев", мы проигрывали, а потом я случайно забиваю и делаю счет 2:2, а на 93-й ставят пенальти. Должен был бить Сергей Закарлюка, но он приносит мне мяч. А меня до этого Мизин учил, как бить пенальти по вратарю, до этого такой удар не забил. Говорю: "Серый, я не буду, я у вас премию заберу". Минута осталась, он мне бросает мяч, и говорит: "Я тебе е###о набью прямо здесь. Ты что, о######й? Как ты хочешь дальше играть? Не ударишь — набью прямо здесь на поле". Я подхожу, бью первый раз по вратарю и забиваю — 3:2.

То же самое — начало первого круга, первый матч, меня трусит. Я не хотел играть, но Закарлюка сказал те же самые слова: "Ты что, о######й? Если не ты, то кто?". Вот такими словами и действиями он давал мне уверенность, а когда надо было — он на меня орал. Он сделал мою карьеру", – рассказал Селезнев.