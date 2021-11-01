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Защитник Руха - о ничьей с Александрией: Никакого удовольствия от такого футбола

Премьер-лига
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Команды расписали результативную ничью

Защитник Руха - о ничьей с Александрией: Никакого удовольствия от такого футбола

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Максим Белый прокомментировал ничью с "Александрией" (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Украины.

"Стыдно перед пришедшими сегодня болельщиками. Это не футбол. "Александрия" пыталась создавать какие-то моменты, а мы просто оборонялись. Если честно, никакого удовольствия от такого футбола.

Да, в четверг мы отыграли тяжелый матч против "Зари", но все же нужно проявлять агрессию впереди. Такие ничьи для нас как проигрыш.

Мы играем дома, приходят болельщики, а мы сидим в обороне. Надо побеждать, подниматься в турнирной таблице", - сказал Белый.

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В статье: Максим Белый ФК Александрия Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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