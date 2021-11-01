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Защитник Руха - о ничьей с Александрией: Никакого удовольствия от такого футбола
Команды расписали результативную ничью
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Максим Белый прокомментировал ничью с "Александрией" (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Украины.
"Стыдно перед пришедшими сегодня болельщиками. Это не футбол. "Александрия" пыталась создавать какие-то моменты, а мы просто оборонялись. Если честно, никакого удовольствия от такого футбола.
Да, в четверг мы отыграли тяжелый матч против "Зари", но все же нужно проявлять агрессию впереди. Такие ничьи для нас как проигрыш.
Мы играем дома, приходят болельщики, а мы сидим в обороне. Надо побеждать, подниматься в турнирной таблице", - сказал Белый.
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