Защитник Руха - о ничьей с Александрией: Никакого удовольствия от такого футбола

Защитник "Руха" Максим Белый прокомментировал ничью с "Александрией" (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Украины.

"Стыдно перед пришедшими сегодня болельщиками. Это не футбол. "Александрия" пыталась создавать какие-то моменты, а мы просто оборонялись. Если честно, никакого удовольствия от такого футбола.

Да, в четверг мы отыграли тяжелый матч против "Зари", но все же нужно проявлять агрессию впереди. Такие ничьи для нас как проигрыш.

Мы играем дома, приходят болельщики, а мы сидим в обороне. Надо побеждать, подниматься в турнирной таблице", - сказал Белый.