Николай Михайленко: Мы в Черноморце не просто так. Готовы умереть за этот клуб и его эмблему

Хавбек " Черноморца " Николай Михайленко, арендованный одесситами у "Динамо", рассказал о своей адаптации в новой команде.

— Как вам играется в Одессе?

— Очень хорошо. Я доволен, что получаю такую практику. Все очень классно – и сам город, и болельщики, и стадион. В связи с этим у меня преобладают только позитивные эмоции. Подобные вещи окрыляют и есть желание постоянно доказывать свою состоятельность на поле.

— В "Черноморце" значится 16 игроков, которые связаны контрактными обязательствами с киевским "Динамо". Все друг с другом прежде были знакомы?

— Да. Раньше мы играли в составе динамовских команд U-19 и U-21 – под руководством Игоря Костюка и Юрия Мороза, поэтому друг друга хорошо знаем. Теперь мы все вместе играем и представляем такой великий клуб, как "Черноморец". Могу заверить болельщиков: мы будем отдавать все силы, чтобы добиваться положительных результатов.

— Какова реакция динамовской "диаспоры" "Черноморца" на неприязненное отношение со стороны внушительной армии одесских поклонников футбола?

— Это их отношения и история клуба – это все понятно. Наша задача связана с желанием показывать своей игрой, что мы в "Черноморце" не просто так. Мы готовы умереть за этот клуб и его эмблему, всегда стремясь только побеждать.

— Со слов Юрия Мороза на послематчевых пресс-конференциях, во время следования клубного автобуса на стадион дважды - перед матчами с "Александрией" и петровским "Ингульцом" возникали эксцессы с участием фанатов. Больше таких эпизодов не было?

— Нет. Как и сказал главный тренер, так было лишь два раза. Ощущения были не из приятных.

— Лично с вами какие-нибудь мелкие эксцессы в городе не случались?

— Нет-нет, не было такого.

— В выездных матчах фанаты команду поддерживают?

— (Ненадолго задумавшись). Нет. Может, отдельные болельщики в других городах приходят за нас поболеть. Но чтобы целой группой – нет. Во всяком случае, скандирований не слышал.