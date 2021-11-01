  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Николай Михайленко: Мы в Черноморце не просто так. Готовы умереть за этот клуб и его эмблему
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николай Михайленко: Мы в Черноморце не просто так. Готовы умереть за этот клуб и его эмблему

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Арендованные у Динамо игроки пробуют вписаться в одесскую структуру

Николай Михайленко: Мы в Черноморце не просто так. Готовы умереть за этот клуб и его эмблему

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Хавбек "Черноморца" Николай Михайленко, арендованный одесситами у "Динамо", рассказал о своей адаптации в новой команде.

— Как вам играется в Одессе?

— Очень хорошо. Я доволен, что получаю такую практику. Все очень классно – и сам город, и болельщики, и стадион. В связи с этим у меня преобладают только позитивные эмоции. Подобные вещи окрыляют и есть желание постоянно доказывать свою состоятельность на поле.

— В "Черноморце" значится 16 игроков, которые связаны контрактными обязательствами с киевским "Динамо". Все друг с другом прежде были знакомы?

— Да. Раньше мы играли в составе динамовских команд U-19 и U-21 – под руководством Игоря Костюка и Юрия Мороза, поэтому друг друга хорошо знаем. Теперь мы все вместе играем и представляем такой великий клуб, как "Черноморец". Могу заверить болельщиков: мы будем отдавать все силы, чтобы добиваться положительных результатов.

— Какова реакция динамовской "диаспоры" "Черноморца" на неприязненное отношение со стороны внушительной армии одесских поклонников футбола?

— Это их отношения и история клуба – это все понятно. Наша задача связана с желанием показывать своей игрой, что мы в "Черноморце" не просто так. Мы готовы умереть за этот клуб и его эмблему, всегда стремясь только побеждать.

— Со слов Юрия Мороза на послематчевых пресс-конференциях, во время следования клубного автобуса на стадион дважды - перед матчами с "Александрией" и петровским "Ингульцом" возникали эксцессы с участием фанатов. Больше таких эпизодов не было?

— Нет. Как и сказал главный тренер, так было лишь два раза. Ощущения были не из приятных.

— Лично с вами какие-нибудь мелкие эксцессы в городе не случались?

— Нет-нет, не было такого.

— В выездных матчах фанаты команду поддерживают?

— (Ненадолго задумавшись). Нет. Может, отдельные болельщики в других городах приходят за нас поболеть. Но чтобы целой группой – нет. Во всяком случае, скандирований не слышал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Николай Михайленко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...