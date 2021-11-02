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Беседин: Металлист еще должен мне зарплату. Но я от этих денег богаче не стану
Футболист рассказал, что в то время играл не за деньги, а за имя клуба
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал об игровом времени, проведенном в харьковском "Металлисте".
"Когда играл в "Металлисте", мне не все выплатили. Должны еще за пару месяцев. Тогда были проблемы. Платили раз в два или три месяца. Конечно, это ненормально. Человек играл, отдал время, здоровье. Ему должны за это выплатить зарплату.
Я понимаю, что оно того не стоит. Если что-то мне и должны, я от этого богаче не стану. Тем более, что я приходил в "Металлист" не зарабатывать. Уходил из U-21. Бежал просто. О деньгах не думал. Был в Харькове, дома, играл в Высшей лиге", - рассказал Беседин.
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