Беседин: Металлист еще должен мне зарплату. Но я от этих денег богаче не стану

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал об игровом времени, проведенном в харьковском "Металлисте".

"Когда играл в "Металлисте", мне не все выплатили. Должны еще за пару месяцев. Тогда были проблемы. Платили раз в два или три месяца. Конечно, это ненормально. Человек играл, отдал время, здоровье. Ему должны за это выплатить зарплату.

Я понимаю, что оно того не стоит. Если что-то мне и должны, я от этого богаче не стану. Тем более, что я приходил в "Металлист" не зарабатывать. Уходил из U-21. Бежал просто. О деньгах не думал. Был в Харькове, дома, играл в Высшей лиге", - рассказал Беседин.