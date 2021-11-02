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Беседин: Металлист еще должен мне зарплату. Но я от этих денег богаче не стану

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист рассказал, что в то время играл не за деньги, а за имя клуба

Беседин: Металлист еще должен мне зарплату. Но я от этих денег богаче не стану

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал об игровом времени, проведенном в харьковском "Металлисте".

"Когда играл в "Металлисте", мне не все выплатили. Должны еще за пару месяцев. Тогда были проблемы. Платили раз в два или три месяца. Конечно, это ненормально. Человек играл, отдал время, здоровье. Ему должны за это выплатить зарплату.

Я понимаю, что оно того не стоит. Если что-то мне и должны, я от этого богаче не стану. Тем более, что я приходил в "Металлист" не зарабатывать. Уходил из U-21. Бежал просто. О деньгах не думал. Был в Харькове, дома, играл в Высшей лиге", - рассказал Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Металлист (Харьков)
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ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (7)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
02.11.2021 в 10:31
Чувак,ти ше їм должен.Вони виховали з тебе гравця зб.України.Трохи дерев'яний,але в заявку попадаєш.
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+1
-1
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Динамiт (Василькiв)
02.11.2021 в 10:20
Неадерталец.
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
02.11.2021 в 10:12
То я так і не зрозумів: він відмовляється від претензій чи як?
Ответить
+4
0
avatar
ascent (Луксор)
02.11.2021 в 09:29
Долги отдают только трусы...
Ответить
+1
-17
Acsakal (Kharkov)
02.11.2021 в 10:13
Вашу іронію з алюзією на каломойшу ніхто не зрозумів.
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+4
0
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
02.11.2021 в 09:27
Беседін: "Коли грав у "Металісті", мені не все виплатили. Повинні ще за пару місяців. Тоді були проблеми. Платили раз на два чи три місяці. Звичайно, це ненормально. Людина грала, віддала час, здоров'я. Йому мають за це виплатити зарплату. "Я розумію, що воно того не варте. Якщо щось мені й винні, я від цього багатшим не стану.100% ! "Тим більше, що я приходив у "Металіст" не заробляти
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+13
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
02.11.2021 в 09:22
Дивна логіка. Якщо винні гроші, йди до суду.
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+4
-2


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