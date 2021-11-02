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Цыганков: Даст бог, кто-то из игроков Динамо сможет уехать в Европу и показать, что украинцы тоже умеют играть в футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

У Динамо острая проблема с забивными форвардами

Цыганков: Даст бог, кто-то из игроков Динамо сможет уехать в Европу и показать, что украинцы тоже умеют играть в футбол

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков высказался о кризисе форвардов в киевской команде.

– Почему "Динамо" и "Шахтер" не забили в трех турах ЛЧ?

– Наверное, дело в чемпионате и классе футболистов.

– У "Динамо" много нападающих, но в ЛЧ играет Гармаш, и он забивает. Это проблема с форвардами или Денис в такой хорошей форме?

– Не знаю. Это, наверное, вопрос к нашим нападающим. Гармаш все-таки уже не молодой футболист. У него есть опыт. Думаю, за счет этого опыта ему просто легче. Чтобы появилась уверенность у центральных нападающих, которые пришли, им нужно забить один-два мяча, и тогда у них все получится дальше.

– Кто из игроков "Динамо" может дорасти до уровня "Барселоны"?

– Нам просто нужно работать. Не летать в облаках, а сконцентрироваться на сегодняшнем дне. Даст бог, кто-то из нас сможет уехать в Европу и показать, что украинцы тоже умеют играть в футбол.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
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Комментарии (8)
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Счётчик шансов (Полтава)
02.11.2021 в 22:51
Разве фамилии украинцев заканчиваются на -ов?
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genpet (Николаев)
02.11.2021 в 22:50
Пока ,за эти годы ,только Шевченко показал всему миру как умеют играть украинцы, став мировой звездой.
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0
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С.Карпович. (Ланівці)
02.11.2021 в 21:58
Народ,а що вони нюхають в підтрибуному.
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0
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
02.11.2021 в 22:11
Чо мінусувати ?я спитав що нюхають?не знаїш проходь мимо.
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
02.11.2021 в 22:32
чого мінусують? Циганков сказав правду а тавно питає про "нюхають". лови і від мене.
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.11.2021 в 22:53
Я думал, что Барса не даст и понюхать мяча. (Как и Газпром газа, только реклама на щитах и всё)
0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
02.11.2021 в 21:55
Тобто, у складі Динамо показувати, що "хтось з гравців Динамо" вміє грали в футбол некошерно?
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
02.11.2021 в 21:54
Витя мы тебя услышали, моргни 2 раза и мы поймем что у тебя забрали паспорт и постараемся принять меры
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-1


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