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Цыганков: Даст бог, кто-то из игроков Динамо сможет уехать в Европу и показать, что украинцы тоже умеют играть в футбол
У Динамо острая проблема с забивными форвардами
Фото: Александр Приходько
Полузащитник "
– Почему "Динамо" и "Шахтер" не забили в трех турах ЛЧ?
– Наверное, дело в чемпионате и классе футболистов.
– У "Динамо" много нападающих, но в ЛЧ играет Гармаш, и он забивает. Это проблема с форвардами или Денис в такой хорошей форме?
– Не знаю. Это, наверное, вопрос к нашим нападающим. Гармаш все-таки уже не молодой футболист. У него есть опыт. Думаю, за счет этого опыта ему просто легче. Чтобы появилась уверенность у центральных нападающих, которые пришли, им нужно забить один-два мяча, и тогда у них все получится дальше.
– Кто из игроков "Динамо" может дорасти до уровня "Барселоны"?
– Нам просто нужно работать. Не летать в облаках, а сконцентрироваться на сегодняшнем дне. Даст бог, кто-то из нас сможет уехать в Европу и показать, что украинцы тоже умеют играть в футбол.
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