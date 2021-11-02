Цыганков: Даст бог, кто-то из игроков Динамо сможет уехать в Европу и показать, что украинцы тоже умеют играть в футбол

Полузащитник " Динамо " Виктор Цыганков высказался о кризисе форвардов в киевской команде.

– Почему "Динамо" и "Шахтер" не забили в трех турах ЛЧ?

– Наверное, дело в чемпионате и классе футболистов.

– У "Динамо" много нападающих, но в ЛЧ играет Гармаш, и он забивает. Это проблема с форвардами или Денис в такой хорошей форме?

– Не знаю. Это, наверное, вопрос к нашим нападающим. Гармаш все-таки уже не молодой футболист. У него есть опыт. Думаю, за счет этого опыта ему просто легче. Чтобы появилась уверенность у центральных нападающих, которые пришли, им нужно забить один-два мяча, и тогда у них все получится дальше.

– Кто из игроков "Динамо" может дорасти до уровня "Барселоны"?

– Нам просто нужно работать. Не летать в облаках, а сконцентрироваться на сегодняшнем дне. Даст бог, кто-то из нас сможет уехать в Европу и показать, что украинцы тоже умеют играть в футбол.