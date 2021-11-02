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Береза: Реалии футбольного мира разбили мои догмы, что на каждой позиции должен играть украинец

Премьер-лига
(3 голосов)

Таковы футбольные реалии

Береза: Реалии футбольного мира разбили мои догмы, что на каждой позиции должен играть украинец

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза высказался о подходе к комплектации команды.

- В свое время вы говорили, что "Днепр-1" – это команда, которая должна состоять исключительно из украинцев, но сейчас видим немало иностранцев в составе изменившегося клуба?

- Реалии футбольного мира со временем разбили мои идеологические догмы, что на каждой позиции должен играть украинец. Мы видим, что для того чтобы в составе команды вырос сильный украинский футболист, рядом должен играть более искусный игрок, например, из Европы.

Несмотря на это, основной задачей для нас остается воспитание своих талантов. Ярмолюк, как пример. Пришел Билл. Я вижу на тренировках, насколько это пластичный, талантливый игрок. Также удивляет трудолюбие Джурасека.

Это именно то, что нам нужно. Эти футболисты мотивируют наших молодых ребят становиться более профессиональными футбольными игроками. Но повторюсь, дать шанс нашим украинским футболистам – основная задача клуба на всех его уровнях. Вместе с тем, чтобы не повторять ошибки того "Днепра", трансферная политика состоит преимущественно из свободных агентов или игроков небольшой стоимости.

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В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза
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Комментарии (5)
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Счётчик шансов (Полтава)
02.11.2021 в 23:52
Ото Марлос и Йовичевич, два украинца.
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.11.2021 в 23:51
Какой каждый украинец? Хотя бы одного нормального украинца нашел бы. Вся команда русскоговорящие. (Украинцы только животы резать умеют, под защитой фашистов германии)
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+1
-3
avatar
Ракицкий (Питер)
02.11.2021 в 23:50
Украины на полях клубничных играют.
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+1
-2
FC Energy (Новая Каховка)
02.11.2021 в 23:43
Не хотят повторять ошибки предыдущего Днепра - просто жлобы, говорили бы правду. Тот Днепр мог продавать и жить, даже с наваром бы вышло, но не хотели.
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0
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balamyt (Boston)
02.11.2021 в 23:42
Тот. Днепр. Играл. в. Финале. ЛЕ ,,что этому и. Не снится..Так что о каких кадровых ошибках гутарит.Береза. Его взгляду. Ещё по прежнему. Дремуче отстали..Чтобы хоть как-то приблизится по уровню к тому. ...этому. Днепру. 1. необходимо кадровое усиление. На 20-30 милл.долл..и не как иначе.
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