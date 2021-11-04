Защитник Металлиста 1925: Должны взять реванш у Александрии за поражение в Кубке

Защитник "Металлиста 1925" Сергей Ченбай рассказал об эмоциональном восстановлении команды, необходимости реванша и задаче на игру против "Александрии". Поединок пройдет в пятницу, 5 ноября и начнется в 19:30.

- Насколько удалось перезагрузить ситуацию после двух матчей, в которых пропустили много голов? Ведь в общем-то игра была неплохой, но результат не очень.

– Насколько мы перезагрузились – это покажет следующая игра. Однако я надеюсь, что мы сделали правильные выводы после 11 пропущенных голов, разобрали свои ошибки и в дальнейших матчах такое не должно повторяться.

– В чем были эти ошибки, которые привели к таким результатам?

- Думаю, что это, возможно, наша самоуверенность. Но в двух матчах получили "по шапке", все понимают, что нужно организованнее играть в защите, более сконцентрированно, реагировать правильно на ситуации. Повторюсь: больше мы не должны допускать подобных ошибок.

- Насколько, по вашему мнению, может быть другой сценарий в этой игре против "Александрии" по сравнению с кубковой?

- Думаю, что 100% будет другой сценарий, потому что, так понимаю, и у них не совсем основной состав играл. Теперь будут играть иначе. И мы после 2:5 на своем поле должны сыграть в другой футбол и взять реванш просто. Настраиваемся. Скажем так: у нас двойная мотивация после 2:5.

– В турнирной таблице идут рядом команды. Можно ли сказать, что в целом равны по классу?

– Я думаю, что да. У нас почти одинаковое количество очков, это будет принципиальная игра. Кто победит – немного поднимется в турнирной таблице. У нас с "Александрией" немного разные стили игры, а результаты, пока, у нас одинаковые.

– В таких матчах за счет чего можно получить положительный результат?

– В таких случаях всегда говорят – самоотдача, полная концентрация. Кто допустит меньше ошибок и реализует свои моменты, тот победит.

- В матчах с такими соперниками, которые, можно сказать, равны по классу, "Металлист 1925" одерживает победы. В Александрию едете также за тремя очками?

– 100%, мы настраиваемся даже не на ничью, а только на победу. Мы не думаем о ничьих, нам только три очка нужны, – сказал Ченбай.