Александр Романчук: При Луческу у меня вообще не было возможности проявить себя в Динамо

Защитник "Львова" Александр Романчук в интервью журналу "Футбол" рассказал, почему у него не получилось закрепиться в киевском " Динамо ".

— Там большая конкуренция. Тренер не видел меня в первой команде. Меня брали на сборы в Турцию при Михайличенко. Был там и Сирота, и выбор пал на него. При Луческу у меня вообще не было возможности проявить себя.

— С кем сдружились в Киеве?

— Преимущественно с молодыми ребятами — Забарным, Сиротой, Миколенко, Андриевским.

— В детстве вы болели за "Динамо" или "Карпаты"?

— За "Динамо". У меня был кумир Женя Хачериди. Среди нападающих — Андрей Шевченко.