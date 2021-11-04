  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Романчук: При Луческу у меня вообще не было возможности проявить себя в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Романчук: При Луческу у меня вообще не было возможности проявить себя в Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Защитник Львова рассказал о своем киевском этапе в карьере

Александр Романчук: При Луческу у меня вообще не было возможности проявить себя в Динамо

dynamomania.com

Новина українською

Защитник "Львова" Александр Романчук в интервью журналу "Футбол" рассказал, почему у него не получилось закрепиться в киевском "Динамо".

— Там большая конкуренция. Тренер не видел меня в первой команде. Меня брали на сборы в Турцию при Михайличенко. Был там и Сирота, и выбор пал на него. При Луческу у меня вообще не было возможности проявить себя.

— С кем сдружились в Киеве?

— Преимущественно с молодыми ребятами — Забарным, Сиротой, Миколенко, Андриевским.

— В детстве вы болели за "Динамо" или "Карпаты"?

— За "Динамо". У меня был кумир Женя Хачериди. Среди нападающих — Андрей Шевченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Романчук ФК Львов Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...