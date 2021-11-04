Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Романчук: При Луческу у меня вообще не было возможности проявить себя в Динамо
Защитник Львова рассказал о своем киевском этапе в карьере
dynamomania.com
Защитник "Львова" Александр Романчук в интервью журналу "Футбол" рассказал, почему у него не получилось закрепиться в киевском "
— Там большая конкуренция. Тренер не видел меня в первой команде. Меня брали на сборы в Турцию при Михайличенко. Был там и Сирота, и выбор пал на него. При Луческу у меня вообще не было возможности проявить себя.
— С кем сдружились в Киеве?
— Преимущественно с молодыми ребятами — Забарным, Сиротой, Миколенко, Андриевским.
— В детстве вы болели за "Динамо" или "Карпаты"?
— За "Динамо". У меня был кумир Женя Хачериди. Среди нападающих — Андрей Шевченко.
Популярное сейчас
- "А он разве не из ПСЖ?" Вопрос журналиста на пресс-конференции поставил в тупик игрока Сити
- Обладатель Золотого мяча и свиной головы. Сегодня День рождения у Луиша Фигу
- Заря - ЦСКА София. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 4 ноября 2021
- Луческу рассказал, когда Самба Диалло попадет в основную команду Динамо
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста