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Защитник Вереса: Заря – очень сильный соперник, но в Запорожье мы едем за ​​очками

Премьер-лига
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Матч 14-го тура состоится в воскресенье, 7 ноября

Защитник Вереса: Заря – очень сильный соперник, но в Запорожье мы едем за ​​очками

Фото: НК Верес

Новина українською

Защитник "Вереса" Роман Мирошник поделился ожиданиями от предстоящего матча против луганской "Зари" в рамках 14-го тура УПЛ.

"Заря" – очень сильный соперник. Регулярный участник еврокубков, выступающий в этом сезоне в Лиге Конференций УЕФА. Это будет очень трудный матч для нас.

Я сам родом из Луганской области, но за "Зорю" никогда не играл. Поэтому лично для меня это будет обычный поединок.

Конечно, едем в Запорожье за ​​турнирными очками. Серьезно готовимся к этой игре и приложим максимум усилий, чтобы добиться положительного результата", - сказал Мирошник в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, матч "Заря" - "Верес" состоится в воскресенье, 7 ноября в Запорожье. Начало встречи - в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно) Роман Мирошник
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Источник:
НК Верес

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