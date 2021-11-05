Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Вереса: Заря – очень сильный соперник, но в Запорожье мы едем за очками
Матч 14-го тура состоится в воскресенье, 7 ноября
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" Роман Мирошник поделился ожиданиями от предстоящего матча против луганской "Зари" в рамках 14-го тура УПЛ.
"Заря" – очень сильный соперник. Регулярный участник еврокубков, выступающий в этом сезоне в Лиге Конференций УЕФА. Это будет очень трудный матч для нас.
Я сам родом из Луганской области, но за "Зорю" никогда не играл. Поэтому лично для меня это будет обычный поединок.
Конечно, едем в Запорожье за турнирными очками. Серьезно готовимся к этой игре и приложим максимум усилий, чтобы добиться положительного результата", - сказал Мирошник в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, матч "Заря" - "Верес" состоится в воскресенье, 7 ноября в Запорожье. Начало встречи - в 17:00.
Популярное сейчас
- ЛК. Огненный дебют Конте в Тоттенхэме, победа Качарабы, ассист 40-летнего Хюбшмана
- Иранская сила. Заря - ЦСКА 2:0. Видео голов и обзор матча
- Агент Ракицкого: Возможные предложения из Украины? Будет обсуждаться все
- Луческу рассказал, когда Самба Диалло попадет в основную команду Динамо
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО