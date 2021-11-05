Защитник Вереса: Заря – очень сильный соперник, но в Запорожье мы едем за ​​очками

Защитник "Вереса" Роман Мирошник поделился ожиданиями от предстоящего матча против луганской "Зари" в рамках 14-го тура УПЛ.

"Заря" – очень сильный соперник. Регулярный участник еврокубков, выступающий в этом сезоне в Лиге Конференций УЕФА. Это будет очень трудный матч для нас.

Я сам родом из Луганской области, но за "Зорю" никогда не играл. Поэтому лично для меня это будет обычный поединок.

Конечно, едем в Запорожье за ​​турнирными очками. Серьезно готовимся к этой игре и приложим максимум усилий, чтобы добиться положительного результата", - сказал Мирошник в интервью клубной пресс-службе.