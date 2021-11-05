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Президент Ингульца: Селезнева мне предлагали все агенты мира
Функционер не был заинтересован в трансфере известного форварда
Скриншот: YouTube
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, планирует ли купить в команду футбольную звезду.
– Да.
– Селезнева?
– Нет. Его мне предлагали все агенты мира, б***ь. Понятно, что он – нет, – сказал Поворознюк.
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Источник:Sport Arena
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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
05.11.2021 в 14:47
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.11.2021 в 13:55
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