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Президент Ингульца: Селезнева мне предлагали все агенты мира

Премьер-лига
(2 голосов)

Функционер не был заинтересован в трансфере известного форварда

Президент Ингульца: Селезнева мне предлагали все агенты мира

Скриншот: YouTube

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, планирует ли купить в команду футбольную звезду.

– Да.

– Селезнева?

– Нет. Его мне предлагали все агенты мира, б***ь. Понятно, что он – нет, – сказал Поворознюк.

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В статье: Евгений Селезнев Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
05.11.2021 в 14:47
Папа красава
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.11.2021 в 13:55
Прямо мира?...
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