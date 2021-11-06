Пихаленок: После сезона в Мариуполе были предложения от Генка и Ференцвароша

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок рассказал об интересе со стороны европейских клубов в период его выступлений за " Мариуполь ".

"Был ли интерес со стороны европейских клубов? В юношеском возрасте — не знаю. Если что-то и было конкретное, то, возможно, решало руководство... А вот в "Мариуполе", после сезона, когда мы заняли четвертое место, мы начали разговор с руководством — меня были готовы отпустить. Были предложения из Бельгии — "Генк" хотел арендовать, а также из Венгрии — от "Ференцвароша", аренда с правом выкупа...

Но тогда в "Шахтер" пришел Луиш Каштру, и он сказал, что рассчитывает на меня, и я ему нужен. Все было хорошо, провел продуктивный тренировочный сбор, и Каштру начал меня подпускать к составу. Да, я выходил всего по 20 минут, но все равно играл почти каждый матч. Однако потом, насколько я помню, на четвертый поединок я получил тяжелую травму крестообразных связок и выбыл на очень долгий срок", - сказал Пихаленок.