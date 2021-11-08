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Сабо: После второго гола у Шахтера пошла бразильская игра
Эксперт - о победе "горняков" над "Колосом"
Фото: Footballua.tv
Эксперт телеканалов "Футбол" Йожеф Сабо прокомментировал итог матча 14-го тура УПЛ "Колос" - "Шахтер" (1:3).
"Игра началась очень живо. Футболисты показали хорошую игру. Забили один мяч, забили второй мяч - и потом пошла бразильская игра. Могли забить третий и четвертый, но игроки "Шахтера" хотели завести этот мяч прямо в ворота.
Игроки "Колоса" молодцы, что воспряли духом. Вторая половина первого тайма была за командой Ковалёвки. Я бы сказал, что они выглядели очень хорошо. Но во втором тайме был забит третий мяч и точка", — подытожил Сабо.
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