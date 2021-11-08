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Сабо: После второго гола у Шахтера пошла бразильская игра

Премьер-лига
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Эксперт - о победе "горняков" над "Колосом"

Сабо: После второго гола у Шахтера пошла бразильская игра

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Йожеф Сабо прокомментировал итог матча 14-го тура УПЛ "Колос" - "Шахтер" (1:3).

"Игра началась очень живо. Футболисты показали хорошую игру. Забили один мяч, забили второй мяч - и потом пошла бразильская игра. Могли забить третий и четвертый, но игроки "Шахтера" хотели завести этот мяч прямо в ворота.

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Игроки "Колоса" молодцы, что воспряли духом. Вторая половина первого тайма была за командой Ковалёвки. Я бы сказал, что они выглядели очень хорошо. Но во втором тайме был забит третий мяч и точка", — подытожил Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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