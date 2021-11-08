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Руководство Колоса не исключает возвращения Костышина

Премьер-лига
(2 голосов)

Ковалевцы ищут нового главного тренера

Руководство Колоса не исключает возвращения Костышина

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

Новина українською

После ухода в отставку исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова, эта должность в команде из Ковалевки остается вакантной.

Руководство “Колоса" сейчас занято поисками нового главного тренера. Среди потенциальных кандидатов - 5-6 специалистов, однако по имеющейся информации, сред них пока что нет Романа Григорчука.

По данным Meta-ratings.com.ua, в "Колосе" не исключают вариант с возвращением к рулю Руслана Костышина, под руководством которого ковалевцы прошли путь от команды второй лиги до элитного дивизиона.

В "Колосе" надеются, что определенность в этом важном вопросе появится до окончания ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной сборной Украины в международных матчах.

Напомним, что "Колос" занимает 11 место в чемпионате УПЛ, набрав 11 очков.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (10)
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A.l.e.x. (Київ)
08.11.2021 в 21:04
Я здивувався коли він пішов. Гадаю, що для Колоса зараз це найкращий варіант.
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+2
0
Lion Killer (Львів)
08.11.2021 в 17:51
Взагалі не розумію чо Костишин пішов. Ну була якась там серія невдач. А в кого її немає
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+2
0
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alex.belogubko (одесса)
08.11.2021 в 16:47
Васю в Минай -Костышина в Колос - и не мудрите
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+2
0
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jnp49 (ОДЕССА)
08.11.2021 в 16:03
Ктати - именно этот вариант и есть НАИЛУЧШИЙ для самого КК!!! Команда знает его, он команду. Страсти немного улеглись и можно второй раз входить в ту-же реку под названием КОЛОС...
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+2
0
DK с 6 лет (Киев)
08.11.2021 в 15:32
На Григорчука денег много надо:)
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+1
0
xapyga (Запорожье)
08.11.2021 в 17:20
сколько это много, 20000 у.е в месяц, думаю у Колоса есть такие деньги. В Беларуссии ему точно больше не платили, в Казахстане может +5-10 кусков
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0
-1
xapyga (Запорожье)
08.11.2021 в 17:21
другой вопрос если он бы пришел, то пришлось бы потратится на усиление
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+1
0
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Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 14:55
Костицин это как Венгер для Арсенала
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0
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
08.11.2021 в 15:01
Або як Вася Кобін для Миная.
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+2
-1
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2.dc (Николаев)
08.11.2021 в 14:46
Вчера Колос такую игру забабахал, любо-дорого … Так они входили в ВЛ, в Еврокубки, страсть, азарт… куда все делось? А главное - откуда вдруг появилось …)))
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+2
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