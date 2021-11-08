Руководство Колоса не исключает возвращения Костышина

После ухода в отставку исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова, эта должность в команде из Ковалевки остается вакантной.

Руководство “Колоса" сейчас занято поисками нового главного тренера. Среди потенциальных кандидатов - 5-6 специалистов, однако по имеющейся информации, сред них пока что нет Романа Григорчука.

По данным Meta-ratings.com.ua, в "Колосе" не исключают вариант с возвращением к рулю Руслана Костышина, под руководством которого ковалевцы прошли путь от команды второй лиги до элитного дивизиона.

В "Колосе" надеются, что определенность в этом важном вопросе появится до окончания ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной сборной Украины в международных матчах.

Напомним, что "Колос" занимает 11 место в чемпионате УПЛ, набрав 11 очков.