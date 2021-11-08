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КДК УАФ пока что не планирует рассматривать расистский скандал в матче Динамо – Ворскла

Премьер-лига
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(4 голосов)

Делегат и судья матча не отобразили это в протоколе

КДК УАФ пока что не планирует рассматривать расистский скандал в матче Динамо – Ворскла

фото - Олександр Приходько

Новина українською

После матча 14 тура УПЛ между "Динамо" и "Ворсклой" (1:2) нападающий полтавчан Лукас Рангел заявил о проявлениях расизма в его сторону со стороны болельщиков и одного из игроков команды Мирчи Луческу.

Как стало известно Meta-ratings, КДК УАФ уже в курсе возникшего скандала. Однако, по имеющейся информации, официально рассматривать этот вопрос пока что не планирует.

На данный момент известно, что делегат матча в Киеве Виктор Радушинский, а также арбитр этого поединка Юрий Иванов не вносили в протокол игры записей о том, что были замечены расистские высказывания в адрес легионера "Ворсклы". Поэтому этот вопрос КДК может рассмотреть только в том случае, если на него обратят внимание в комитете этики и честной игры.

Напомним, что ранее нападающий "Ворсклы" Лукас Рангел заявил о том, что кроме болельщиков "Динамо", расистскими высказываниями в его адрес "отметился" полузащитник киевлян Николай Шапаренко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) КДК УАФ
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Источник:
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Комментарии (34)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 22:25
Підказку престарілого макаронника потрібна.
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+1
-1
мы за динамо (киев)
08.11.2021 в 22:19
мені глибоко плювати на страждання-ілюзії якогось тупня з приводу якогось расизму у нього ж в голові. так само мені наплювати на ідійотів які переймаються цією дурнею.
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+2
-4
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K-Spirit (Киев)
08.11.2021 в 21:08
Наверное ждут звонка из Италии.
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+2
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 09:52
вiд Ахметова або Палкiна ...
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0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.11.2021 в 20:36
всё понятно-это же игрок ДК и СБОРНОЙ--вот такие у нас слуги футбола
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+2
-6
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
08.11.2021 в 20:05
Вже Тайсон якось заявив про вигуки, котрі чомусь ніхто абсолютно не чув. А може їх і не було. В Україні ніколи не було ніякого расизму. В ДК спокійно грали Бангура, Ідейє, Мбокані, Юсуф, Діакате, Бетао. Ніхто з ультрас чи гравців їх не ображав. То може не в расизмі справа? Бо для расиста не має значення гравець свого чи чужого клубу.
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+5
-6
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tolina-ystas (Краматорск)
09.11.2021 в 16:09
Ты вообще то коментарии читаешь или первый раз на сайте.Здесь расистов за два дня с пулемёта не перестреляешь
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
08.11.2021 в 19:54
Да вы что? Как можно?Даже не думайте!(Если я напишу,что Суркис всё купил-все будут смеяться.Ну а думать так можно?)
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+3
-5
Pianist (Киев)
08.11.2021 в 21:47
Ты - дебил. Что бы ты ни писал, все будут смеяться.
Ответить
+5
-2
Рівнянин (Рівне)
08.11.2021 в 19:49
Маячня! Чорного назвали чорним.А що не так? Хіба він рожевий?
Ответить
+7
-5
avatar
K-Spirit (Киев)
08.11.2021 в 21:06
Он голубой, вот и обиделся.
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+3
-1
Caballero (DC)
08.11.2021 в 18:59
Конечно, не планирует рассматривать расистский скандал. Ведь в Украине нет закона о расовой дискриминации. А закон об антисемитизЬме есть. И антисемитский скандал на киевском стадионе был бы обязательно рассмотрен.
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+4
-7
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
08.11.2021 в 19:16
Все правильно, ведь хозяева кукуевцев - не негры
Ответить
+5
-8
Caballero (DC)
08.11.2021 в 19:18
Об чём я и тонко намекнул...
+3
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 09:54
Ти б вiдпочив вiд тяжкоi роботи язиком на Окружнiй олексiн !
0
-2
kukarekin (Одесса)
08.11.2021 в 19:53
Все дело в суркисне
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+3
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.11.2021 в 18:49
Скандал , придуманный каналами рыжего бандита, чтоб отвлечь от купленного судьишки в пользу бомжеклуба
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+10
-9
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 19:26
Если они его купили, то чего ж он событие в протокол не внёс ? Не доплатили ? Или, всё таки, не Ахметов купил ?
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0
0
SPERMOROID (Київ)
08.11.2021 в 18:12
в жизни я ненавижу две вещи расизм и негров
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+7
-4
avatar
Your Friend (Львів)
08.11.2021 в 18:09
А що цей гравець не чорний? В чому расизм?
Ответить
+10
-6
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
08.11.2021 в 18:45
Сплю і бачу, як тобі сподобається "хохол" або "салоїд". Русофашисти, такі як Медведчук і Суркіс, також як і ти будуть дурня ліпити: а хіба ви сало не їсте?
Ответить
+8
-9
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.11.2021 в 18:49
Бот дау-нецкий, тебе Ахметов, сдавший свой город пацакам больше нравится? :)
+7
-8
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
08.11.2021 в 18:53
І давно для тебе Ахмет став тим ідеалом на якого треба рівнятись, свинособака? :)
+5
-6
Alex-696 (Немирів)
08.11.2021 в 19:27
Чорний і хохол/салоїд - трошки різні речі. Вони не можуть бути порівнювані. От, наприклад, бананоїд і салоїд - так; чорний і білий - теж так.
0
-1
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
08.11.2021 в 19:40
Причем тут "хохол", если речь идет о расизме? "Хохол" - это проявление ксенофобии, а не расизма. С точки зрения Лукаса, то я тебя оскорблю, назвав белым. Слышь белый, ты обижен там сильно?
+3
-2
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
08.11.2021 в 20:08
"бананоїд і салоїд" - погоджуюсь. "чорний і білий" - не погоджуюсь. Бо перше використовують цілеспрямовано для приниження і образ, а друге - ні. Це можна скільки завгодно заперечувати, клеїти дурня, але навіть по коментарям прекрасно видно з якою ціллю які слова використовуються, а які - ні.
+1
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 18:03
Ну как же свои своих будут наказывать, вы что?!
Ответить
+7
-11
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.11.2021 в 18:50
Мамку твою накажут обдро ченцы в дау нецке :)
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+5
-6
хмельничанин (Хмельницкий)
08.11.2021 в 17:53
А может и не было никакого расизма. Шоколадному что-то привиделось или решил таким образом обратить внимание на свою персону.
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+8
-6
Pianist (Киев)
08.11.2021 в 21:50
Или люди Рината отвлекают всех в информ пространстве от темы абсолютно купленного судейства?
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+1
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2021 в 17:45
Ну это же Динамо.Все ФФУ под ними.одни бывшие динамовцы в руководстве .и тут ещё говорят ФфУ Ахметова
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+10
-13
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.11.2021 в 18:48
Молодец, купи бутылку стекломоя :)
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+7
-7
Лекарь (село Дарница)
08.11.2021 в 20:08
Желательно, чтобы после распития еще и сел на нее. Это же расейская скрепа
+3
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2021 в 22:04
Лекарь скатился до уровня троллей дешёвых которых тут разводят для срача.а раньше более менее писал здравые посты
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+2
0


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