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КДК УАФ пока что не планирует рассматривать расистский скандал в матче Динамо – Ворскла
Делегат и судья матча не отобразили это в протоколе
фото - Олександр Приходько
После матча 14 тура УПЛ между "Динамо" и "Ворсклой" (1:2) нападающий полтавчан Лукас Рангел заявил о
Как стало известно Meta-ratings, КДК УАФ уже в курсе возникшего скандала. Однако, по имеющейся информации, официально рассматривать этот вопрос пока что не планирует.
На данный момент известно, что делегат матча в Киеве Виктор Радушинский, а также арбитр этого поединка Юрий Иванов не вносили в протокол игры записей о том, что были замечены расистские высказывания в адрес легионера "Ворсклы". Поэтому этот вопрос КДК может рассмотреть только в том случае, если на него обратят внимание в комитете этики и честной игры.
Напомним, что ранее нападающий "Ворсклы" Лукас Рангел заявил о том, что кроме болельщиков "Динамо", расистскими высказываниями в его адрес "отметился" полузащитник киевлян Николай Шапаренко.
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