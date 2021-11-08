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Тилль: Мне жаль Ранжела и всех других чернокожих, страдающих от расизма. Это нужно остановить
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Полузащитник "
— Вы стали героем матча, забив гол и отдав результативную передачу. Поделитесь эмоциями от поединка.
— Очень рад, что смог помочь команде. Победа очень важна для нас. Мы счастливы. Очень счастливы.
— "Динамо" чем-то вас удивило?
— Все мы знаем, что из себя представляет "Динамо". У них качественные игроки и очень сильное физическое состояние.
— "Ворскла" нанесла "Динамо" первое поражение в текущем сезоне УПЛ. Что сказал вам Юрий Максимов после матча?
— Он был горд и счастлив этой победе.
— После матча главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что Ворскле "помогал" арбитр. Как бы вы оценили судейство?
— Я не знаю. Не думаю об этом. Мы выиграли, и это для нас самое главное.
— Лукас Ранжел после матча заявил, что
— Об этом я не хочу говорить. Мне это не нравится, потому что Лукас мой очень хороший друг, и мне больно слышать такие вещи. Мне жаль его и всех других чернокожих, страдающих от расизма. Это нужно остановить. Больше я вам об этом ничего не скажу.
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