Тилль: Мне жаль Ранжела и всех других чернокожих, страдающих от расизма. Это нужно остановить

Полузащитник " Ворсклы " Оливье Тилль поделился мыслями о матче с "Динамо" (2:1) в 14-м туре УПЛ.

— Вы стали героем матча, забив гол и отдав результативную передачу. Поделитесь эмоциями от поединка.

— Очень рад, что смог помочь команде. Победа очень важна для нас. Мы счастливы. Очень счастливы.

— "Динамо" чем-то вас удивило?

— Все мы знаем, что из себя представляет "Динамо". У них качественные игроки и очень сильное физическое состояние.

— "Ворскла" нанесла "Динамо" первое поражение в текущем сезоне УПЛ. Что сказал вам Юрий Максимов после матча?

— Он был горд и счастлив этой победе.

— После матча главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что Ворскле "помогал" арбитр. Как бы вы оценили судейство?

— Я не знаю. Не думаю об этом. Мы выиграли, и это для нас самое главное.

— Лукас Ранжел после матча заявил, что подвергся расизму со стороны болельщиков и игрока Динамо . Кто из динамовцев оскорбил Ранжела, и что он ему сказал?

— Об этом я не хочу говорить. Мне это не нравится, потому что Лукас мой очень хороший друг, и мне больно слышать такие вещи. Мне жаль его и всех других чернокожих, страдающих от расизма. Это нужно остановить. Больше я вам об этом ничего не скажу.