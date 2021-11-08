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Тилль: Мне жаль Ранжела и всех других чернокожих, страдающих от расизма. Это нужно остановить

Премьер-лига
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(3 голосов)

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Тилль: Мне жаль Ранжела и всех других чернокожих, страдающих от расизма. Это нужно остановить

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль поделился мыслями о матче с "Динамо" (2:1) в 14-м туре УПЛ.

— Вы стали героем матча, забив гол и отдав результативную передачу. Поделитесь эмоциями от поединка.

— Очень рад, что смог помочь команде. Победа очень важна для нас. Мы счастливы. Очень счастливы.

— "Динамо" чем-то вас удивило?

— Все мы знаем, что из себя представляет "Динамо". У них качественные игроки и очень сильное физическое состояние.

— "Ворскла" нанесла "Динамо" первое поражение в текущем сезоне УПЛ. Что сказал вам Юрий Максимов после матча?

— Он был горд и счастлив этой победе.

— После матча главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что Ворскле "помогал" арбитр. Как бы вы оценили судейство?

— Я не знаю. Не думаю об этом. Мы выиграли, и это для нас самое главное.

— Лукас Ранжел после матча заявил, что подвергся расизму со стороны болельщиков и игрока Динамо. Кто из динамовцев оскорбил Ранжела, и что он ему сказал?

— Об этом я не хочу говорить. Мне это не нравится, потому что Лукас мой очень хороший друг, и мне больно слышать такие вещи. Мне жаль его и всех других чернокожих, страдающих от расизма. Это нужно остановить. Больше я вам об этом ничего не скажу.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Оливье Тилль Лукас Ранжел
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Источник:
fanday

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Комментарии (20)
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Footballers (Умань)
08.11.2021 в 23:58
Як ці чорножопі задрали вже.Якщо вони називають нас білими то це теж расизм?На хєр в Африку там ісконная земля.
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+3
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.11.2021 в 23:49
Как всегда ниггер "высосал из пальца" проблему расизма. Чёрный - это нормальное и политкорректное слово. В Америке так в паспорте пишут - чёрный или белый. А как Коле надо было его назвать? По имени и отчеству?)))
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+3
-2
Romb_DK (Київ)
08.11.2021 в 23:25
Він сказав чорномазий а мав на увазі чорножопий???? Расист
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+2
-3
ВоКо-о (Пилипонка)
08.11.2021 в 22:54
Цікаво виходить, якщо ''чорний'', то це расизм, а якщо мій друг Рангел, та інші ''ЧОРНОКОЖІ'', то це нормально!!!
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+4
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 22:23
Шкапаренко - Ган Дон!
Ответить
+5
-8
Romb_DK (Київ)
08.11.2021 в 23:29
Імбецил. Він там народився. А дух справжній в котика
Ответить
0
-3
oda1979 (Запорожье)
08.11.2021 в 22:11
Назад в Африку. В этой самой Африке живут самые толерантные люди:))
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+6
-2
мы за динамо (киев)
08.11.2021 в 22:03
вали напуй звідси в свою толерантну чучмекію і там розказуй як кому спілкуватись.
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+6
-4
karpatoman (Львів)
08.11.2021 в 22:02
Біда яка?! Ну назвали чорним. А він хіба фіолетовий?
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+7
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.11.2021 в 23:51
Так отож!)
Ответить
+2
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
08.11.2021 в 21:39
Зупинити це просто,чумадан ,вокзал,Судан,або Сомалі.
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+6
-6
ober (одесса)
08.11.2021 в 21:14
перегиб полный.... выворачивают ситуацию полностью под себя... чёрный... а я белый.... но ты ведь чёрный... и я для тебя в твоих мозгах белый... как и ты для меня чёрный... в чём проблема?... работай ,зарабатывай и радуйся такой возможности...напрягает что-то- ищи лучше... но я дома-а ты в гостях....
Ответить
+9
-4
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.11.2021 в 21:02
конечно надо наказать на деньги на игры --он что особый напакостил отвечай
Ответить
+4
-5
Pianist (Киев)
08.11.2021 в 20:52
Бред. Задрали этой темой…
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+4
-4
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
08.11.2021 в 20:45
Задолбали раздувать
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+6
-5
Daddygo (Харьков)
08.11.2021 в 20:09
В моем понимании расизм это когда негров ограничивают в правах, отказывают в доступе к каким-то благам цивилизации или запрещают посещать доступные белым места.А оскорбления это не расизм, это просто ругань и когда тебя бесит негр по какой-то причине, то первое, что приходит в голову это обозвать обезьяной и тому подобным, но воспринимать это как расизм большая глупость. Белого тоже в определенных случаях можно обозвать обезьяной, если сильно кривляется например, но это же не будет расизмом.И в конце-концов какого х... расизм считается только в отношении негров ? Даже "желтые" особо не плачут, им пофиг, они такие какие они есть и тем же китайцам, японцам и корейцам можно гордится своим происхождением. И только негры сопли распускают щимя этим белых. Вернее некоторые малоумные белые постоянно себя высекают непонятно за что.
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+7
-4
мы за динамо (киев)
08.11.2021 в 21:58
коли я кажу чорножопа сволота то воно ображається на чорножопа, але нормально сприймає сволота. все як і є. ну і прикольний расизм, апуєть.
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+5
-4
avatar
Litb@rski (Кёльн)
08.11.2021 в 20:05
Ну как-то не убедительно
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+1
-4
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Динамист (Киев)
08.11.2021 в 19:35
Если и говорить о какой то дескреминации, то это про белых.Любой чернокожий футболист говорит,что его обзывали условно обезьяной,можно еще всплакнуть на прессухе и тому на кого он укажет хрен отмыться.
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+6
-6
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.11.2021 в 19:13
А что говорить, если дау нецкие каналы придумали несуществующие оскорбления
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+8
-9


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