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Бразильский полузащитник рассказал о потенциальном уходе из Шахтера
Футболист пока не собирается возвращаться в Бразилию
Фото: ФК Шахтер Донецк
30-летний полузащитник "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал сплетни, появляющиеся в бразильской прессе, относительно возможного скорого возвращения в ряды "Фламенго".
"Хочу пояснить, что мне очень хорошо здесь, в "Шахтере". Всем известно, насколько я люблю "Фламенго", но я полон решимости помогать своему нынешнему клубу выигрывать как можно больше титулов.
Ни разу ни один из моих представителей не общался с руководством "Фламенго" о возможном трансфере", - отметил Патрик.
В текущем сезоне Патрик сыграл 20 матчей за "Шахтер" во всех турнирах. На счету бразильца 4 забитых мяча и 6 результативных передач. Контракт футболиста рассчитан до конца 2022 года.
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