Бразильский полузащитник рассказал о потенциальном уходе из Шахтера

30-летний полузащитник "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал сплетни, появляющиеся в бразильской прессе, относительно возможного скорого возвращения в ряды "Фламенго".

"Хочу пояснить, что мне очень хорошо здесь, в "Шахтере". Всем известно, насколько я люблю "Фламенго", но я полон решимости помогать своему нынешнему клубу выигрывать как можно больше титулов.

Ни разу ни один из моих представителей не общался с руководством "Фламенго" о возможном трансфере", - отметил Патрик.