  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский полузащитник рассказал о потенциальном уходе из Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский полузащитник рассказал о потенциальном уходе из Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист пока не собирается возвращаться в Бразилию

Бразильский полузащитник рассказал о потенциальном уходе из Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

30-летний полузащитник "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал сплетни, появляющиеся в бразильской прессе, относительно возможного скорого возвращения в ряды "Фламенго".

"Хочу пояснить, что мне очень хорошо здесь, в "Шахтере". Всем известно, насколько я люблю "Фламенго", но я полон решимости помогать своему нынешнему клубу выигрывать как можно больше титулов.

Ни разу ни один из моих представителей не общался с руководством "Фламенго" о возможном трансфере", - отметил Патрик.

В текущем сезоне Патрик сыграл 20 матчей за "Шахтер" во всех турнирах. На счету бразильца 4 забитых мяча и 6 результативных передач. Контракт футболиста рассчитан до конца 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Globoesporte

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...