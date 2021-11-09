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Гармаш второй месяц подряд признан лучшим игроком УПЛ, Максимов - лучший тренер

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Так проголосовали болельщики

Гармаш второй месяц подряд признан лучшим игроком УПЛ, Максимов - лучший тренер

upl.ua

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера октября.

По результатам голосования победили представители "Динамо" и "Ворсклы".

Всего в голосовании приняли участие около 15 000 любителей футбола.

В итоге, лучшим игроком был признан хавбек "Динамо" Денис Гармаш, который набрал 56% голосов, а тренером месяца был признан наставник "Ворсклы" Юрий Максимов, за которого отдали голоса более 48% респондентов.

Лучший футболист

Денис Гармаш - 55,9% голосов

Аллахяр - 29,8% голосов

Дмитрий Резник - 9,3% голосов

Виктор Цыганков - 3,9% голосов

Тете - 1,1% голосов

Лучший наставник

Юрий Максимов - 48,4%,

Виктор Скрипник - 30,7%,

Мирча Луческу - 14,7%,

Валерий Кривенцов - 3,4%,

Роберто Де Дзерби - 2,8%.

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В статье: Денис Гармаш Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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Американец 2000
09.11.2021 в 22:28
Это какой то прикол ??? Или опрос в дурдоме проходил ??? Гармаш - лучший ((((( Среди дебилов что ли ??? Или продать хотят его хорошо ? Даже в сборную пропихнули ((((((((((((((((((((((((((((((
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0
0
vgolovan (полтава)
09.11.2021 в 19:54
непонятные какие то победители
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+1
-1
Рівнянин (Рівне)
09.11.2021 в 19:13
Малувато бандерлогів в пятірці? Це як відповідь,на скільки люблять "вєлікій Шахтьйор" в Україні.З гулькін пісік голосів отримав і "найвеличніший тренер сучасності" Зєрба.
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+1
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 20:16
- Рассизм есть в Украине ? - Не, не слышал...
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 18:56
В голубых закончились трудовые резервы, даже для самопровозглашения)))
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+3
-4
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таврия19752009 (симферополь)
09.11.2021 в 18:04
Гармаш лучший ахахахахах
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+5
-4
avatar
walcom (Киев)
09.11.2021 в 17:42
Гвардиола обтекает
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+1
-4
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
09.11.2021 в 17:37
А Шапаренко найкращий расист
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+5
-3


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