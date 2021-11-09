Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гармаш второй месяц подряд признан лучшим игроком УПЛ, Максимов - лучший тренер
Так проголосовали болельщики
upl.ua
По результатам голосования победили представители "Динамо" и "Ворсклы".
Всего в голосовании приняли участие около 15 000 любителей футбола.
В итоге, лучшим игроком был признан хавбек "Динамо" Денис Гармаш, который набрал 56% голосов, а тренером месяца был признан наставник "Ворсклы" Юрий Максимов, за которого отдали голоса более 48% респондентов.
Лучший футболист
Денис Гармаш - 55,9% голосов
Аллахяр - 29,8% голосов
Дмитрий Резник - 9,3% голосов
Виктор Цыганков - 3,9% голосов
Тете - 1,1% голосов
Лучший наставник
Юрий Максимов - 48,4%,
Виктор Скрипник - 30,7%,
Мирча Луческу - 14,7%,
Валерий Кривенцов - 3,4%,
Роберто Де Дзерби - 2,8%.
Популярное сейчас
- Шевченко провел первую тренировку в Дженоа - ФОТО
- Мы должны обыграть Боснию! Эксперт рассказал о решающих матчах сборной Украины
- Бразильский новичок Металлиста прибыл в Харьков - ФОТО
- Провел последний матч за горняков. Бразилец уходит из Шахтера
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО