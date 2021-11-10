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Нападающий Миная вызван в сборную Азербайджана
Форвард может сыграть против Люксембурга
Фото: ФК Минай
Нападающий "Минай" Рустам Ахмедзаде получил вызов в ряды сборной Азербайджана для заключительной игры в рамках отбора к чемпионату мира -2022.
20-летний форвард уже отправился в Баку, где 11 ноября принять участие в матче против Люксембурга. Там же, в столице Азербайджана его национальная сборная 14 числа сыграет товарищеский матч против Катара.
Отметим, что форварда "Колоса" Анатолий Нуриев не был вызван в сборную Азербайджана.
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Источник:ФК Минай
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