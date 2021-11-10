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Нападающий Миная вызван в сборную Азербайджана

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард может сыграть против Люксембурга

Нападающий Миная вызван в сборную Азербайджана

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Минай" Рустам Ахмедзаде получил вызов в ряды сборной Азербайджана для заключительной игры в рамках отбора к чемпионату мира -2022.

20-летний форвард уже отправился в Баку, где 11 ноября принять участие в матче против Люксембурга. Там же, в столице Азербайджана его национальная сборная 14 числа сыграет товарищеский матч против Катара.

Отметим, что форварда "Колоса" Анатолий Нуриев не был вызван в сборную Азербайджана.

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В статье: Азербайджан ФК Минай Рустам Ахмедзаде
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Источник:
ФК Минай

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