Динамо столько не потянет. Стало известно, сколько Бока просит за Себастьяна Вилью

Стала известна сумма, которую хочет получить за колумбийского вингера Себастьяна Вилью аргентинский "Бока Хуниорс".

Как сообщает авторитетный журналист TyС Sports Сесар Луис Мерло, "Бока" хочет получить за игрока, которым интересовалось киевское " Динамо ", 15 млн евро.

Также сообщается, что кроме киевлян вингером интересуется и московское "Динамо".

Напомним, что недавно сообщалось о том, что узнав о такой суме, киевляне вышли из переговоров, продолжение которых будет возможно лишь в случае, если одна из сторон изменит свою позицию.

В нынешнем сезоне вингер провел за "Боку" 21 матч и отличился 7 мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро. Сумма компенсации за расторжение контракта составляет 40 миллионов долларов.