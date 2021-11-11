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Динамо столько не потянет. Стало известно, сколько Бока просит за Себастьяна Вилью

Премьер-лига
(1 голосов)

По нынешним временам - сумма впечатляющая

Динамо столько не потянет. Стало известно, сколько Бока просит за Себастьяна Вилью

Новина українською

Стала известна сумма, которую хочет получить за колумбийского вингера Себастьяна Вилью аргентинский "Бока Хуниорс".

Как сообщает авторитетный журналист TyС Sports Сесар Луис Мерло, "Бока" хочет получить за игрока, которым интересовалось киевское "Динамо", 15 млн евро.

Также сообщается, что кроме киевлян вингером интересуется и московское "Динамо".

Напомним, что недавно сообщалось о том, что узнав о такой суме, киевляне вышли из переговоров, продолжение которых будет возможно лишь в случае, если одна из сторон изменит свою позицию.

В нынешнем сезоне вингер провел за "Боку" 21 матч и отличился 7 мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро. Сумма компенсации за расторжение контракта составляет 40 миллионов долларов.

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Динамо (Киев) Себастьян Вилья
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
11.11.2021 в 02:11
непонятно одно. зачем Динамо вингеры? да и еще левый? Де Пена, Витиньо, Вербич.. тебе еще и этот?
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таврия19752009 (симферополь)
11.11.2021 в 01:07
Всего 15 ,а писали больше
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