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Черноморец перед матчем с Динамо ждет решения киевлян по арендованным игрокам
Для одесситов это целая проблема
Фото: ФК Черноморец
11 ноября "
Во время ноябрьской паузы в чемпионате "моряки" не планируют проводить спарринг.
За исключением Евгения Mартыненко, остальные футболисты, не избежавшие повреждений, уже восстановились и готовы тренироваться в общей группе. Речь - о Романе Вантухе, Евгении Смирном, Ярославе Надольском и Андрее Штогрине.
По имеющейся информации, пока еще нет конкретики, скольким футболистам "Черноморца", арендованным у "Динамо", будет разрешено сыграть с киевлянами. Кто точно не поможет одесситам, так это Владислав Ванат из-за перебора предупреждений.
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