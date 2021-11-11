Черноморец перед матчем с Динамо ждет решения киевлян по арендованным игрокам

11 ноября " Черноморец " начнет готовиться к поединку 15 тура чемпионата УПЛ - с "Динамо", который состоится 19 ноября.

Во время ноябрьской паузы в чемпионате "моряки" не планируют проводить спарринг.

За исключением Евгения Mартыненко, остальные футболисты, не избежавшие повреждений, уже восстановились и готовы тренироваться в общей группе. Речь - о Романе Вантухе, Евгении Смирном, Ярославе Надольском и Андрее Штогрине.

По имеющейся информации, пока еще нет конкретики, скольким футболистам "Черноморца", арендованным у "Динамо", будет разрешено сыграть с киевлянами. Кто точно не поможет одесситам, так это Владислав Ванат из-за перебора предупреждений.