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Черноморец перед матчем с Динамо ждет решения киевлян по арендованным игрокам

Премьер-лига
(1 голосов)

Для одесситов это целая проблема

Черноморец перед матчем с Динамо ждет решения киевлян по арендованным игрокам

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

11 ноября "Черноморец" начнет готовиться к поединку 15 тура чемпионата УПЛ - с "Динамо", который состоится 19 ноября.

Во время ноябрьской паузы в чемпионате "моряки" не планируют проводить спарринг.

За исключением Евгения Mартыненко, остальные футболисты, не избежавшие повреждений, уже восстановились и готовы тренироваться в общей группе. Речь - о Романе Вантухе, Евгении Смирном, Ярославе Надольском и Андрее Штогрине.

По имеющейся информации, пока еще нет конкретики, скольким футболистам "Черноморца", арендованным у "Динамо", будет разрешено сыграть с киевлянами. Кто точно не поможет одесситам, так это Владислав Ванат из-за перебора предупреждений.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
11.11.2021 в 01:49
Дерби))))... своих хоть найдут 8 человек?
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