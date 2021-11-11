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Три ключевых игрока Зари вернулись к тренировкам в общей группе

Премьер-лига
(2 голосов)

Луганчане приступили к тренировкам после 3-х выходных дней

Три ключевых игрока Зари вернулись к тренировкам в общей группе

Фото: ФК Заря Луганск

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Игроки луганской "Зари" после трех выходных дней собрались на учебно-тренировочной базе и приступили к тренировкам.

Присоединились после травм к тренировочному процессу Владислав Кабаев, Артем Громов и Егор Назарина, но, как отметил на пресс-конференции после игры с "Вересом" Виктор Скрипник, программа подготовки вышеупомянутых футболистов пока будет индивидуальной.

Поскольку у команды в последнее время был очень плотный график, то было решено товарищеских встреч не проводить. Команда ограничится только тренировками.

Напомним, что свой следующий матч "Заря" проведет на выезде против ФК "Львов". Игра состоится в субботу 20 ноября и начнется в 14.00.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря Луганск

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