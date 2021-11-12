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Витао: Де Дзерби говорит, что хорошая игра строится на защитниках
Защитник горняков рассказал о работе под руководством итальянского тренера
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "
- Отличается ли футбол в Лиге чемпионов от футбола в УПЛ?
- Очень. В Украине жесткий футбол, команды против нас всегда играют от обороны. В Лиге чемпионов вы быстрее играете с командами, которые также играют в атаку.
- Каков как тренер Де Зерби?
- Очень дотошный, общается с игроками один на один, мы многому учимся. По его мнению, хорошая игра строится на защитниках.
- Что он тебе говорит?
- Что я молод, но он мне доверяет, что у меня есть потенциал. Он доверяет мне, я сыграл много матчей в ЛЧ.
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