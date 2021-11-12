Витао: Де Дзерби говорит, что хорошая игра строится на защитниках

Защитник " Шахтера " Витао рассказал о работе с тренером "горняков" Роберто де Дзерби.

- Отличается ли футбол в Лиге чемпионов от футбола в УПЛ?

- Очень. В Украине жесткий футбол, команды против нас всегда играют от обороны. В Лиге чемпионов вы быстрее играете с командами, которые также играют в атаку.

- Каков как тренер Де Зерби?

- Очень дотошный, общается с игроками один на один, мы многому учимся. По его мнению, хорошая игра строится на защитниках.

- Что он тебе говорит?

- Что я молод, но он мне доверяет, что у меня есть потенциал. Он доверяет мне, я сыграл много матчей в ЛЧ.