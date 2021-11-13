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Президент Миная: Верю, что сможем исправить ситуацию

Премьер-лига
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Валерий Пересоляк прокомментировал слухи о плохом финансировании клуба

Президент Миная: Верю, что сможем исправить ситуацию

ФК Минай

Новина українською

Президент "Миную" Валерий Пересоляк поделился мнениями насчет перспектив команды.

– Валерий Иванович, матч с "Мариуполем" был очень важен с турнирной точки зрения. К сожалению, мы проиграли. Как вы можете прокомментировать?

- Очень досадный результат. К сожалению, мы не показали футбол, который мы можем. Проиграли игру, которую, по моему мнению, не должны проигрывать.

– После этого поединка было немало критики: от журналистов, болельщиков…

- И она заслужена. По этому поводу я, как президент ФК "Минай", хочу попросить прощения у всех наших болельщиков за эту игру. Мы разочаровали вас, вы не заслуживали такого и ваша критика обоснована. Наши футболисты ее заслужили. Однако могу заверить, что в дальнейшем не будет безразличия на поле. Мы все понимаем, что футбол – сложная игра, и каждая команда хочет выиграть. Но то, что в каждом матче будем сражаться до конца – это я вам гарантирую.

– Как команде выйти из этой психологической ямы после стольких неудач?

– Каждый из нас должен понимать кто мы и что мы делаем. Каждый из футболистов должен понять для себя: для кого и для чего он играет за "Минай". Для меня как президента – это не просто развлечение. Я очень люблю "Минай". Для меня это больше, чем просто футбольный клуб. И я от себя всегда требую делать больше, чем могу. Мы делаем для клуба все, чтобы игроки думали исключительно о футболе.

– В СМИ появилась информация, что у клуба проблемы с финансированием, задолженности по выплатам заработной платы. Что можете сказать по этому поводу?

- Зарплата должна была быть после победы над "Мариуполем", но победы не было, поэтому… Шутка, конечно. Мы понимаем, что у нас есть обязательства перед футболистами, работниками клуба. Мы их выполняли и будем выполнять. Эта все информация, которая была в СМИ – чушь. К сожалению, они тиражируют необоснованную и непроверенную информацию. Есть ли у нас задолженность? Есть – мы должны хорошие результаты перед нашими болельщиками. Вот и все. Читал даже, что "Минай" прекращает свое существование. Это все ложь. ФК "Минай" был и будет.

– Впереди важные домашние матчи. Сможет ли команда показать себя?

– Я в это верю. Они должны понять, что играют не для меня. А для болельщиков, для этого чудесного города, для региона. Они должны играть за свое имя, своих родных. Они понимают цену очков в этих матчах и как это повлияет на наш сезон. Я знаю, что у нас очень хорошая команда и квалифицированные футболисты. И знаю, что они умеют показать очень классную игру. Я это не раз видел, и верю, что снова увижу. Убежден, что они сделают все, чтобы обрадовать наших болельщиков в следующих матчах.

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В статье: ФК Минай Валерий Пересоляк
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Источник:
ФК "Минай"

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Комментарии (1)
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zafo46
13.11.2021 в 17:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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