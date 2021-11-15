Гармаш: Возвращение в Динамо ударило по кошельку

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш признался в том, что согласился на значительное уменьшение зарплаты, возвращаясь в киевский клуб в 2020 году.

- Я знаю, что когда ты возвращался в "Динамо", ты пошел на значительное сокращение зарплаты. У тебя с "Динамо" мотивационный контракт, чтобы не просто получать деньги, а реально их зарабатывать.

- В принципе да. Но у меня хорошие отношения с президентом, с клубом. Поэтому проблем с этим не было.

- Но по кошельку возвращение в "Динамо" немного ударило?

- Конечно ударило. Но это уже мои вопросы. Главное, что у меня все нормально, поэтому буду помогать команде столько, сколько смогу, и сколько позволит здоровье, — сказал Гармаш.