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Гармаш: Возвращение в Динамо ударило по кошельку
Игрок согласился на сокращение зарплаты после возвращения в столичный клуб
Фото: ФК Динамо Киев
Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш признался в том, что согласился на значительное уменьшение зарплаты, возвращаясь в киевский клуб в 2020 году.
- Я знаю, что когда ты возвращался в "Динамо", ты пошел на значительное сокращение зарплаты. У тебя с "Динамо" мотивационный контракт, чтобы не просто получать деньги, а реально их зарабатывать.
- В принципе да. Но у меня хорошие отношения с президентом, с клубом. Поэтому проблем с этим не было.
- Но по кошельку возвращение в "Динамо" немного ударило?
- Конечно ударило. Но это уже мои вопросы. Главное, что у меня все нормально, поэтому буду помогать команде столько, сколько смогу, и сколько позволит здоровье, — сказал Гармаш.
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