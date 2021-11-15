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Гармаш: Возвращение в Динамо ударило по кошельку

Премьер-лига
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(5 голосов)

Игрок согласился на сокращение зарплаты после возвращения в столичный клуб

Гармаш: Возвращение в Динамо ударило по кошельку

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш признался в том, что согласился на значительное уменьшение зарплаты, возвращаясь в киевский клуб в 2020 году.

- Я знаю, что когда ты возвращался в "Динамо", ты пошел на значительное сокращение зарплаты. У тебя с "Динамо" мотивационный контракт, чтобы не просто получать деньги, а реально их зарабатывать.

- В принципе да. Но у меня хорошие отношения с президентом, с клубом. Поэтому проблем с этим не было.

- Но по кошельку возвращение в "Динамо" немного ударило?

- Конечно ударило. Но это уже мои вопросы. Главное, что у меня все нормально, поэтому буду помогать команде столько, сколько смогу, и сколько позволит здоровье, — сказал Гармаш.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2021 в 10:35
У заголовку слова представника найдревнішої, а не Гармаша. Маніпуляції, мля.
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