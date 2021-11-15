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Цыганык: Динамо разрешило играть арендованным игрокам Черноморца. Привет Срне

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Неожиданный ход от киевлян

Цыганык: Динамо разрешило играть арендованным игрокам Черноморца. Привет Срне

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что "Динамо" позволило своим футболистам, арендованным "Черноморцем", сыграть в очном матче против киевлян.

"Я разговаривал с заместителем генерального директора "Динамо" Сергеем Мохником. Мы давно с ним дружим. И я получил информацию, что киевское "Динамо" позволило играть арендованным футболистам. Всем футболистам "Черноморца", арендованным у "Динамо", разрешили сыграть в матче с киевлянами.

Это очень серьезное событие. Передаю привет Дарио Срне, который говорил мне, ну что ты скажешь, когда будет играть "Динамо" с "Черноморцем". И я теперь совершенно спокойно отвечаю, что арендованные будут играть. И все футболисты, находящиеся в заявке "Черноморца", могут выйти на поединок с "Динамо". Я считаю это очень верным шагом. Это должно служить примером.

Помните, все постоянно говорили, что Луческу, когда он еще был тренером "горняков", был против того, чтобы арендованные играли против "Шахтера"? Чего же тогда Луческу в "Динамо" так не делает? Может тогда, это была не его идея? Может, это была инициатива совсем других людей?", - сказал Цыганык.

Напомним, матч между "Черноморцем" и "Динамо" состоится в Киеве в пятницу 19 ноября в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Черноморец (Одесса)
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Источник:
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Комментарии (12)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2021 в 22:42
Даріо Сона, скільки ж у тобі гівна...
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.11.2021 в 22:25
Я - самый крутой, талантливый, перспективный, умный и просто обалденный, среди своры этих тупеньких гнилушек (кроме пару нормальных пацанов) находящихся здесь! Ликуйте и вкушайте моё величие, низкие умы!!! Восхищайтесь моим присутствием!!!
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0
-1
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Динамiт (Василькiв)
15.11.2021 в 22:31
Почекай трохи, санітари скоро прийдуть !
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.11.2021 в 22:34
Восхищайся и смирись! Преклонись пере моим величием!!!
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2021 в 22:41
Фууу, пратівний...
0
0
Only DK (Kyiv)
15.11.2021 в 22:10
Фанатов бибизян ща еще больше бомбанет
Ответить
+7
-2
DesnaUA (Чернигов)
15.11.2021 в 21:56
Хочется услышать бамбас...
Ответить
+9
-2
avatar
NORDOS
15.11.2021 в 21:57
бамбас смокчев них рот зайнятий
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+4
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.11.2021 в 22:09
За Десну возьми и радуйся этим убогим статьям))))
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+1
-8
LEVgcUqs (Чернігів)
15.11.2021 в 22:12
Сам ти дурень, як завжди.
+6
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.11.2021 в 22:20
Стайка бесполезных дол бо йо бов!!! Никчёмных и ущербных! Фу! Отброски общества!
0
-2
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Динамiт (Василькiв)
15.11.2021 в 22:37
Та не треба Птиця так убиватись ! Не такі ж ви ржаві і "бесполезные" ! Вас ще можна на органи розібрати, правда не всіх, алканавти та наркомани не катять, а у вас таких 97% ! А те що ви нікчемні та ущербні, то не парся, не всім же болільникам бути красенями, як ми ДИНАМІВЦІ !
+1
0


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