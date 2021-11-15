Цыганык: Динамо разрешило играть арендованным игрокам Черноморца. Привет Срне

Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что " Динамо " позволило своим футболистам, арендованным "Черноморцем", сыграть в очном матче против киевлян.

"Я разговаривал с заместителем генерального директора "Динамо" Сергеем Мохником. Мы давно с ним дружим. И я получил информацию, что киевское "Динамо" позволило играть арендованным футболистам. Всем футболистам "Черноморца", арендованным у "Динамо", разрешили сыграть в матче с киевлянами.

Это очень серьезное событие. Передаю привет Дарио Срне, который говорил мне, ну что ты скажешь, когда будет играть "Динамо" с "Черноморцем". И я теперь совершенно спокойно отвечаю, что арендованные будут играть. И все футболисты, находящиеся в заявке "Черноморца", могут выйти на поединок с "Динамо". Я считаю это очень верным шагом. Это должно служить примером.

Помните, все постоянно говорили, что Луческу, когда он еще был тренером "горняков", был против того, чтобы арендованные играли против "Шахтера"? Чего же тогда Луческу в "Динамо" так не делает? Может тогда, это была не его идея? Может, это была инициатива совсем других людей?", - сказал Цыганык.