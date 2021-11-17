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Колос сделал официальное заявление по поводу главного тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

К ближайшему матчу команду будет готовить Ярослав Вишняк

Колос сделал официальное заявление по поводу главного тренера

Фото: ФК Колос

Новина українською

Ковалевский "Колос" сделал официальное заявление по поводу главного тренера.

"Уважаемые болельщики! Чтобы прекратить спекуляции и сплетни относительно нового главного тренера нашего клуба, сообщаем:

– к ближайшему календарному матчу против "Десны" (21 ноября) команду будет готовить Ярослав Вишняк;

– о назначении нового главного тренера ФК "Колос" будет сообщено на наших официальных источниках (сайт, соц.сети) дополнительно", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, среди кандидатов на пост наставника "Колоса" фигурируют имена Романа Григорчука, Дмитрия Михайленко, Олега Кононова и Дениса Бушуева.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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